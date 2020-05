Demonstration: Polizei überprüft Marsch in Richtung Nordkopf

Wolfsburg

Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte am Samstag, zwischen 10 und 11.30 Uhr, einen Marsch in der Innenstadt. „Die betreffenden Personen trafen sich am Kunstmuseum und marschierten zum Nordkopf“, berichtet Polizist Henrik von Wahle. Die Teilnehmer hätten das Grundgesetz auf Zetteln verteilt, allerdings keine Plakate hochgehalten. Als „Menschenansammlung“ sei das Treffen laut Polizei jedoch nicht einzustufen. „Die Mindestabstände wurden eingehalten und es handelte sich um eine genehmigte Veranstaltung“, so der Beamte.

Von Nina Schacht