Gegen die kolumbianische Regierung und für ihre eigenen Familienmitglieder vor Ort hat am Montag die 23-jährige Karla Hernandez auf dem Hugo-Bork-Platz demonstriert. Mit dabei waren weitere kolumbianisch-stämmige Wolfsburger und Unterstützer.

Seit fast zwei Wochen gehen Sicherheitskräfte in Kolumbien gegen Demonstranten vor. Mindestens 26 Menschen sind bereits ums Leben gekommen. „Ich habe Familie dort und kann von hier aus nichts tun außer Solidarität zu zeigen“, erklärt die 23-Jährige den Protest. „Jeder soll wissen, dass die Regierung in Kolumbien die Menschen verhungern und ohne Strom und Internet lässt, damit niemanden mitbekommt, was dort gerade passiert.“

Zwölf Menschen sterben durch Polizeigewalt

Ende April kommt es in Kolumbien zu zahlreichen, teilweise von Gewalt überschatteten Protesten. Mindestens 26 Menschen sind nach den jüngsten Angaben der nationalen Ombudsstelle während der Protesttage ums Leben gekommen, ein Dutzend unter ihnen demnach durch die Polizei und die meisten in Cali. Fast alle Toten sind Jugendliche oder junge Erwachsene.

Die jungen Demonstranten machten in der Wolfsburger Innenstadt auf die aktuelle Lage in dem südamerikanischen Land aufmerksam. Quelle: Roland Hermstein

Zuerst demonstrierten Menschen gegen eine umstrittene Steuerreform, die vor allem zu Lasten der Mittelschicht und ärmeren Bevölkerung gegangen wäre. Die Arbeitslosigkeit in Cali ist hoch, die Armut groß. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Präsident Iván Duque hat die Reform inzwischen zurückgenommen. Doch die Proteste halten an. Die meisten Demonstranten haben nun neue Ziele wie den Widerstand gegen eine ebenfalls geplante Gesundheitsreform und den Einsatz für den brüchig gewordenen Friedensprozess.

Hernandez kehrte als Schülerin nach einem Austausch nicht heim

Karla Hernandez beobachtet das entsetzt aus der Ferne: Seit acht Jahren lebt sie in Deutschland. Von einem Schüleraustausch mit kehrte die damals 15-Jährige nicht mehr zurück in ihre Heimat. „In meinem Land ist es so gefährlich“, erklärt sie. „Ich wollte irgendwo leben, wo ich nachts rausgehen kann, ohne Angst haben zu müssen.“ Ihre Gastfamilie habe sie deshalb bleiben lassen, berichtet Hernandez.

Kolumbianisch-stämmige Wolfsburger machten auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam, darunter war auch die 23-jährige Karla Hernandez. Quelle: Roland Hermstein

Inzwischen arbeitet die 23-Jährige als Altenpflegerin

Also machte sie ihren Realschulabschluss, beeilte sich, an eine Ausbildung zu kommen und arbeitet inzwischen als Altenpflegerin und hat eine gültige Aufenthaltserlaubnis. Aktuell ist die 23-Jährige in Elternzeit, da sie vor einem Jahr ein Kind bekommen hat.

Ihre kolumbianischen Eltern, Geschwister, Tanten und Onkel hat sie seither nicht gesehen – aber auch nie vergessen. „Meine Familie hat Angst“, berichtet sie bedrückt. Die Polizei schießt nicht nur auf Protestler, sondern auch in Wohnungen, sogar wenn Kinder und alte Menschen da sind. Bekannte von mir sind bei den Protesten gestorben, nur weil sie für das Recht auf ein besseres Leben kämpften.“

