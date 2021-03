Die Veranstalter der geplanten „Verkehrswende“-Demo – als Solidaritätsbekundung für zwei Klimaaktivisten, die in Wolfsburg vor Gericht stehen – haben sich mit Stadt und Polizei über die Streckenplanung für den Marsch am 23. März geeinigt. Worum es geht, erläutern Jörg Bergstedt und Attac-Sprecher Alfred Hartung.

Demo von Umweltaktivisten vor dem Amtsgericht im vergangenen Sommer: Am Dienstag, 23. März, findet in Wolfsburg ein Protestmarsch zum Thema „Verkehsrwende“ in Wolfsburg statt. Quelle: Britta Schulze