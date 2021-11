Wolfsburg

Eigentlich möchte er gerne ein Praktikum bei der WAZ machen oder bei Volkswagen arbeiten, vorher geht er aber nochmal auf die Bühne: Der Comedian Ingo Appelt tritt am Sonntag, 7. November, mit seinem neuen Programm „Der Staats-Trainer“ im Delphin-Palast auf. Mit der WAZ sprach er über seine neuen Witze, Olaf Scholz und seine Träume.

Klimakrise, Corona und Olaf Scholz als neuen Kanzler: Inwiefern hilft Ihr Programm bei den schlechten Nachrichten?

Ingo Appelt: Von den Nachrichten sind nicht alle schlecht. Und die wichtigste Meldung lautet: Ich gehe wieder auf die Bühne und mein neues Programm beschreibe ich als eine Art Aggressions-Abbau-Therapie. Ich nenne es auch „betreutes Hassen mit Ingo Appelt“, da wir an dem Abend den Ärger hinter uns lassen und gut gelaunt nach Hause gehen.

Verlosung: So kriegen Sie kostenlose Tickets für die Show

Ingo Appelt macht Witze über Frauen und Männer

Früher ging es viel um Frauen und Männer, auch in dem aktuellen Programm wird das Männlein und Weiblein aufs Korn genommen. Wie haben sich die Witze verändert?

Appelt: Die Sprüche sind nicht mehr ganz so plakativ wie früher, wobei ich auf der Bühne noch direkter bin als im Fernsehen. Also richtig politisch korrekt wird es im Delphin-Palast nicht. Zudem sind meine Witze auch ein Männerbearbeitungsprogramm, wobei bei Männern und Frauen noch viel passieren muss. Wir alle neigen zu Übertreibungen und erwarten immer sehr viel, diese Einstellung muss man herunterschrauben. Allerdings kann man bei Männern nicht so viel erwarten.

Damals haben sie Bekannte parodiert. Üben Sie momentan die neuen Politiker ein oder ist das Parodieren out?

Appelt: Damit fange ich gerade wieder an. Momentan trainiere ich vor dem Spiegel eine Olaf-Scholz-Parodie, und das ist gar nicht so einfach, weil er so emotionslos ist. Dabei spiele ich mit der Blässe, indem ich Scholz als Spaßbombe ankündige – und er dann stotternd „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse“ ins Mikrofon sagt. Demnach ist das Parodieren nicht out, aber nach 16 Jahren Merkel gibt es keine starken Charaktere mehr in der Politik und somit wird das Parodieren immer schwieriger.

Corona hat das aktuelle Programm vom Comedian verändert

Wie hat die Pandemie ihre Arbeit und das aktuelle Programm verändert?

Appelt: Ich bin in Autokinos aufgetreten und habe aus meinem Wohnzimmer gesendet. Auch die Tour wurde durch Corona unterbrochen, da ich schon vorher mit dem Programm aufgetreten bin. Das Virus hat auch mein Verhalten auf der Bühne verändert – weil ich mich verändert habe. Ich habe Demut gelernt und mir wurde klar, wie abhängig man ist, auch von dem Publikum. Daher interagiere ich jetzt viel mehr mit den Gästen. Denn genau dieses gemeinsame Erlebnis sorgt für die gute Laune. Alleine vor dem Fernseher lachen macht nicht so viel Spaß.

Laute Lacher in Wolfsburg: Comedian Ingo Appelt tritt mit seinem neuen Programm im Delphin-Palast auf. Quelle: Ava Elderwood

In Wolfsburg fährt der ICE immer durch. Für die hier Ansässigen ein lahmer Witz. Was verbinden Sie mit Wolfsburg?

Appelt: Wolfsburg ist meine zweite Heimat, schließlich fahre ich seit meinem 18. Lebensjahr mit einem Golf. Zudem war ich schon häufiger in der Autostadt und habe die Currywurst probiert. Mein letzter Auftritt in Wolfsburg ist schon einige Jahre her, doch diesmal komme ich mit dem besagten Golf und somit habe ich mehr Zeit. Ich bin gespannt, was die Stadt diesmal zu bieten hat.

Darum wird Ingo Appelt quasi Bundeskanzler

Die schlechte Laune breitet sich immer mehr aus unter den Menschen. Sollte es Comedy-Auftritte auf Rezept geben?

Appelt: Seit Beginn der Krise betone ich, dass die Künstler systemrelevant sind. Und ich bin auch SPD-Mitglied, also werde ich quasi Bundeskanzler. Und in diesem Auftrag würde ich kostenlose Auftritte auf ärztlichen Rat anbieten, damit es den Menschen wieder besser geht. Ich bin nämlich auch viel ausgeglichener seitdem ich wieder auf der Bühne stehen darf. Und ich spüre auch die Dankbarkeit bei den Zuschauern, da es ihnen gefällt hat.

Sie sind Mitglied der SPD, der Gewerkschaft der IG Metall und fühlen sich der Arbeiterklasse zugehörig: Würden Sie lieber mit Herrn Diess oder einem Schicht-Arbeiter tauschen?

Appelt: In den 1980er Jahren habe ich bei Siemens Maschinenschlosser gelernt und fast fünf Jahre am Fließband gearbeitet. Seit 35 Jahren stehe ich auf der Bühne, doch manchmal habe ich Sehnsucht nach einer anderen Arbeit. So habe ich vor kurzem von der Stechuhr geträumt. Die Frage ist daher wirklich lustig. Aber ich würde auf jeden Fall mit dem Arbeiter tauschen, da weiß ich, was auf mich zukommt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig