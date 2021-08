Delphin-Kino zeigt „Sky Sharks“: Hauptdarstellerin kommt nach Wolfsburg

Wolfsburg

Nach sieben Jahren ist der deutsche Independent-Film „Sky Sharks“ vollendet: Am Freitag, 27. August, präsentiert der Delphin-Palast im Rahmen der Horror-Nacht den Streifen. Ab 20 Uhr gibt es ein exklusives Special Screening zum bundesweiten Kinostart, der am Donnerstag ist.

Die Horror-Nacht beginnt um 20 Uhr mit einem Kurzfilm aus Großbritannien. Nach dem Hauptfilm können die Gäste den Filmemachern Marc und Carsten Fehse aus Braunschweig sowie der Hauptdarstellerin und Mitproduzentin Eva Habermann und dem Hans-Kammler-Darsteller Detlef Bothe Fragen stellen.

„Sky Sharks“ ist eine Mischung aus Horror und Klamauk

Untote Nazi-Soldaten greifen die Welt auf fliegenden Raketen-Haien an. „Sky Sharks“ ist ein Mix aus Horror und Klamauk. Die Braunschweiger Filmemacher Marc und Carsten Fehse haben ein Großangebot an Stars für ihren Horrorstreifen gewinnen können – darunter Schauspielerin Michaela Schaffrath. Die 47-Jährige und die Fehse-Brüder stellten den Film erstmals 2018 im Delphin-Palast vor.

„Sky Sharks“ – der Trailer:

Eva Habermann: Sie spielt die Hauptrolle in „Sky Sharks“ und kommt am Freitag nach Wolfsburg. Quelle: Uwe Anspach

Bei der Wolfsburger Horror-Nacht durften die Gäste die ersten 15 Minuten anschauen. Nach dem kurzen Einblick in „Sky Sharks“ stellte sich Michaela Schaffrath den Fragen des Publikums. „Der Dreh hat unglaublich viel Spaß gemacht, vor allem die Kampfszenen“, sagte sie zur WAZ.

Horror-Film „Sky Sharks“ kommt in die deutschen Kinos

Im Film haben viele bekannte Schauspieler einen Auftritt – darunter Oliver Kalkofe, Ralf Richter, Tobias Schenke und Micaela Schäfer. Eva Habermann ist Hauptdarstellerin und Mitproduzentin. Am Freitag können sich die Gäste auf sie und Detlef Bothe, der aus dem James Bond Film „Spectre“ bekannt ist, freuen.

Der Horror-Film „Sky Sharks“ wurde sieben Jahre produziert, 2019 sollte er in die Kinos kommen. Am Donnerstag startet er nun offiziell in den deutschen Lichtspielhäusern. Warum der 100-minütige Film erst jetzt gezeigt wird, erklären die Filmemacher am Freitagabend persönlich.

