Wolfsburg

Regen, Gewitter und gar nicht mal so warme Temperaturen: Für die nächsten Tage sieht der Wetterbericht relativ ungemütlich aus. Doch die Gemütlichkeit ist nicht fern: Gerade zum rechten Augenblick öffnet das Delphin-Kino wieder seine Tore! Auch zwei andere Kinos planen die Wiedereröffnung nach langer Corona-Pause.

Am Donnerstag, 24. Juni, startet der kleine Filmpalast wieder durch. Zu sehen gibt es gleich am ersten Tag „Mortal Kombat“, „Cruella“, „Feuerwehrmann Sam“, „Cats and Dogs 3“ und „No Sudden Move“ – vom Trickfilm über Action bis Thriller ist also für jeden etwas dabei.

Maskenpflicht gilt nicht am Sitzplatz

Ganz ohne Corona-Maßnahmen geht es natürlich nicht: Im Gebäude muss solange eine Maske getragen werden, bis man auf seinem Platz sitzt. Immerhin sind 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt – sie dürfen ohne Abstand zusammensitzen. Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Und als Willkommensgeschenk gibt es am Willkommenstag eine Tüte Popcorn für jeden, der im Fanshirt kommt.

Delphin-Kino: Das Programm am ersten Tag Am Donnerstag, 24. Juni, geht es schon rund: „Mortal Kombat“ läuft um 17.45 und 20.30 Uhr, „Cruella“ um 16.45 und um 20 Uhr, „Feuerwehrmann Sam“ um 16 Uhr, „Cats and Dogs 3“ auch um 16 Uhr und „No Sudden Move“ um 19.30 Uhr. Alle Filme sind zur jeweiligen Uhrzeit auch an den weiteren Tagen bis Sonntag zu sehen.

Als nächstes öffnet das Cinemaxx Wolfsburg

Als nächstes öffnet das Cinemaxx in Wolfsburg wieder, und zwar am Donnerstag, 1. Juli. Das genaue Programm für Wolfsburg steht noch nicht fest, ganz allgemein verspricht die Kino-Kette aber schon: „Ob spektakuläre Action mit Fast & Furious 9, Horror mit Gänsehautgarantie à la A Quiet Place 2, Romantik mit Taschentuchalarm in Form von After Love oder fröhliche Unterhaltung für die ganze Familie mit Peter Hase 2 – für jeden Geschmack hält Cinemaxx das passende Highlight in den nächsten Wochen und Monaten parat.“

Endlich wieder Kino: Am Sitzplatz entfällt sogar die Maskenpflicht. Quelle: Britta Schulze /Archiv

Auch im Cinemaxx muss im Gebäude eine medizinische Maske getragen werden, die nur auf dem zugewiesenen Platz abgenommen werden darf. Außerdem werden Kontaktdaten erfasst. „Die Angabe der Kontaktdaten kann ganz bequem bei der Online-Ticketbuchung erfolgen“, versichert Pressesprecherin Ingrid Breul-Husar. Die Online-Buchung werde bald freigeschaltet.

Ende Juli oder Anfang August will dad Metropol in Fallersleben loslegen

Etwas länger müssen sich die Freunde des Metropol-Kinos in Fallersleben gedulden. Erst gegen Ende Juli oder Anfang August werde das Filmtheater wieder eröffnet, verrät Chefin Barbara Rücker. Das genaue Datum werde auf der Homepage veröffentlicht, sobald der Termin feststehe.

Von Frederike Müller