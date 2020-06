Neustart nach der Corona-Pause: Am Donnerstag öffnet das erste Kino in Wolfsburg

Wolfsburg

Es geht wieder los: Am Donnerstag öffnet mit dem Cinemaxx das erste Wolfsburger Kino seine Türen wieder für die Besucher. Seit Montag erlaubt eine neue Verordnung der niedersächsischen Landesregierung die Öffnung von Lichtspielhäusern, es gelten jedoch strenge Hygiene-Auflagen. Unter anderem müssen Besucher auch im Kinosaal einen Mundschutz tragen.

Cinemaxx öffnet am 25. Juni

„Chaos auf der Feuerwache“ – die Familienkomödie ist der erste Film, der am Donnerstag im Cinemaxx über die Leinwand flimmert. Auf seiner Website hat das Kino nicht nur sein neues Programm veröffentlicht, sondern auch das Sicherheits- und Hygienekonzept. Ein wichtiger Punkt: Besucher müssen im Kinosaal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dürfen diese nur zum Verzehr von Speisen und Getränken abnehmen.

Das Kino zeigt ab Donnerstag zum einen Filme, die bereits vor der Schließung liefen, wie „Nightlife“, „The Gentleman“ und Oscar-Gewinner „Parasite“. Zum anderen hat das Cinemaxx mit „Mina und der Traumzauberer“ oder „Guns Akimbo“auch Neustarts im Programm. Am kommenden Wochenende laufen darüber hinaus Klassiker: Am Samstag präsentiert das Kino „ Herr der Ringe: Die Gefährten“, ebenso wie „ Harry Potter und der Stein der Weisen“ der zudem am Sonntag läuft.

Delphin öffnet am 10. Juli

Beim Delphin-Palast steht der Termin für die Eröffnung mittlerweile ebenfalls fest: Am 10. Juli soll es wieder losgehen. „Wir werden vorerst wahrscheinlich nicht an sieben Tagen in der Woche öffnen, sondern hauptsächlich am Wochenende“, berichtet Betreiber Leif Boltz. Welche Filme zum Start genau laufen, weiß Boltz noch nicht. Wie viele andere Kinobetreiber, steht er vor einer Herausforderung: „Es gibt nicht wirklich viele neue Filme.“ Zunächst macht Boltz noch Werbung für sein Autokino auf dem BauKing-Parkplatz im Vogelsang: Dort laufen noch bis zum 5. Juli Filme, unter anderem „La La Land“ und „Joker“.

Bleibt es vorerst beim Autokino? Bis zum 5. Juli läuft das Angebot auf dem BauKing-Parkplatz noch, das Leif Boltz gemeinsam mit Jan Schroeder und Simon Jetzke organisiert. Quelle: Britta Schulze

Metropol will am 16. Juli öffnen

Das Fallersleber Metropol-Kino will sich noch etwas Zeit für die Vorbereitungen lassen und erst Mitte Juli eröffnen. „Wir wollen mit einem neuen Film starten, deshalb haben wir uns dafür entschieden erst am 16. Juli zu eröffnen“, berichtet Inhaberin Barbara Rücker. Das Kino plant, seinen Besuchern dann „ Marie Curie – Elemente des Lebens“ zu zeigen. Rücker freut sich auf den baldigen Neustart: „Nach über drei Monaten ohne Einnahmen wird es Zeit.“

Der Termin für den Neustart steht: Das Metropol will am 16. Juli wieder öffnen. Quelle: Roland Hermstein

Von Melanie Köster