Defne ist das erste Wolfsburger Baby im neuen Jahr

Wolfsburg

Das erste Wolfsburger Baby des Jahres ist da. Für eine Geburt am Neujahrstag hatte sich die kleine Defne Tandogan ein bisschen viel Zeit gelassen. Nicht Neujahr, sondern erst am Sonntag um 2.02 Uhr erblickte sie im Klinikum das Licht der Welt. Mutter Fatma und Vater Levent Tandogan aus Wolfsburg freuten sich riesig über ihr zweites Kind.

„Der Geburtstermin war eigentlich schon am 27. Dezember“, erzählte Fatma Tandogan. Aber zu der Zeit regte sich einfach noch nichts. Da hatte die werdende Mama dann schon ein bisschen gehofft, dass es vielleicht ein Neujahrsbaby wird. Das hätte ihr gut gefallen. Diesen Termin hat Defne nun knapp um wenige Stunden verpasst.

Eine ganz unkomplizierte Geburt

Dabei war es am Ende noch einmal richtig aufregend gewesen: Am Abend vor der Geburt war Fatma Tandogan mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. „Ich hatte plötzlich Blutungen“, sagte sie. Doch nach diesem turbulenten Start ging dann doch noch alles ganz glatt.

„Es war eine ganz normale, unkomplizierte Geburt“, erklärte die Mutter. Defne sah dann am späteren Vormittag zum Pressetermin auch ganz entspannt aus und verschlief den ganzen Rummel um das erste Baby des Jahres in Wolfsburg. Den Eltern merkte man auch keinen Stress an. Sie strahlten einfach nur glücklich über die Geburt ihrer Tochter.

Die kleine Defne misst 54 Zentimeter

Defne bringt mit 3900 Gramm gut Gewicht auf die Waage und ist bei einer Länge von 54 Zentimetern auch nicht gerade klein geraten. Ihr Name ist türkisch und bedeutet Lorbeer, entstammt aber dem griechischen Daphne, was von gleicher Bedeutung ist.

Einen Tag will die Mutter mit der Kleinen noch im Krankenhaus bleiben, dann bekommt auch der knapp dreijährige Bruder sein Schwesterchen zu sehen. Der feiert im April Geburtstag genauso wie die Mama. Und Defne wird künftig mit ihrem Papa zusammen im Januar Geburtstag feiern. „Das ist doch gut, dann können immer zwei zusammen feiern“, meinte Fatma Tandogan lachend.

Von Robert Stockamp