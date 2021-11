Deckelung von Biontech: Das sagen Wolfsburger Ärzte zu Spahns’ Äußerung

Wolfsburg

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, die Liefermengen von Biontech zu begrenzen. Doktor Christian Bekermann, Wolfsburger Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), befürchtet deshalb, dass die Impfdynamik ausgebremst werde. Die Ärztin Dörte Meyer-Beeck erklärt die Vorteile des Moderna-Impfstoffes. Dieser soll nämlich bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt verimpft werden.

Wolfsburger Ärzte bekommen 48 Dosen Biontech in der Woche

Nach Angaben von Bekermann impfen rund 100 Praxen in Wolfsburg. Und diese bekämen nun 48 Dosen Biontech pro Woche und pro Arzt. Die Wolfsburger Gynäkologin Heidrun Kieslinger impft in ihrer Praxis und sie betont, dass sich die Abläufe durch die Deckelung von Biontech erschweren. „Die Erklärung von Spahn war ausgesprochen unglücklich“, so Kieslinger.

„Erklärung von Spahn war unglücklich“: Gynäkologin Heidrun Kieslinger impft in ihrer Praxis in der Porschestraße. Quelle: Britta Schulze

Biontech und Moderna seien in der Wirkung identisch, dennoch würden viele Biontech vorziehen. „Wer bei der Erst- und Zweitimpfung Biontech bekommen hat, möchte diesen Impfstoff meistens auch bei der Booster-Impfung haben“, sagt Kieslinger.

Ärzte müssten wieder priorisieren und viele Gespräche führen

Zudem gab die Ständige Impfkommission (Stiko) bekannt, dass der Moderna-Impfstoff bei bestimmten Personengruppen nicht eingesetzt werden dürfe. Kinder, Jugendliche, Schwangere und Erwachsene unter 30 Jahren sollten mit Biontech geimpft werden.

Bekermann habe in der nächsten Woche 230 Impftermine vergeben, dafür habe er 60 Dosen Biontech. „Es ist unmöglich, was Spahn mit Ärzten und Mitarbeitenden macht. Wir müssen jetzt wieder priorisieren und viele konfliktbeladene Gespräche führen“, sagt Bekermann.

„Wird Impfdynamik ausbremsen“: Dr. Christian Bekermann kritisiert die Deckelung von Biontech. Quelle: Britta Schulze

Wolfsburger Ärztin begrüßt die Deckelung von Moderna

Allgemeinmedizinerin Dörte Meyer-Beeck findet die Zahl der Biontech-Impfdosen ausreichend. „Das ist in dem Bereich, was wir verimpfen können“, sagt die Ärztin. Zudem sei der Moderna-Impfstoff unkomplizierter zu handhaben und länger haltbar. „Mit Moderna kann ich mehr Impftermine anbieten und ich werde auch am Wochenende Hausbesuche zum Impfen anbieten können“, erklärt Meyer-Beeck.

Impfungen in der City-Galerie: Angebot wird erweitert Die Stadt impft derzeit jeden Montag und Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr im ersten Obergeschoss der City-Galerie. Ab Montag, 29. November, wird das Angebot erweitert: Dann werden die Impfungen von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 19 Uhr angeboten. Für weitere Entlastung sollen drei Arztpraxen sorgen, die dann als reine Impfpraxen tätig sind.

Bekermann kritisiert dagegen die Deckelung von Biontech. „Durch die überstürzte Erklärung von Spahn wird die gerade begonnene Impfdynamik ausgebremst. Und das ist katastrophal“, so Bekermann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig