Debatte um ungeimpfte Pflegekräfte: Wolfsburger Diakonie zahlt Corona-Impfprämie

Wolfsburg

Dass eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern in Deutschland kommt, scheint immer wahrscheinlicher. Ein entsprechender Entwurf des Bundesgesundheitsministerium soll laut dem Deutschen Ärzteblatt bereits vorliegen. In Wolfsburg sehen die Träger der Heime die Diskussionen kritisch und versuchen, die noch ungeimpften Mitarbeitenden doch irgendwie zu überzeugen.

Die Belohnung soll zu einer hundertprozentigen Impfquote führen

Eine besondere Aktion hat das Diakonische Werk Wolfsburg gestartet: Den Mitarbeitenden aller Teams, die bis Jahresende eine 100-Prozent-Impfquote erreichen, will die Diakonie eine Impfprämie in Höhe von 500 Euro pro Person zahlen. „Es ist der Versuch, mit einem Belohnungssystem eine hundertprozentige Impfquote in allen Bereichen zu erreichen, um mögliche Konflikte rund um eine etwaige Impfpflicht aus dem Unternehmen herauszuhalten“, sagt Vorstand Ralf-Werner Günther.

Ralf-Werner Günther, Vorstand Diakonisches Werk Wolfsburg: „Es ist der Versuch, mit einem Belohnungssystem eine hundertprozentige Impfquote in allen Bereichen zu erreichen.“ Quelle: Diakonie Wolfsburg

Der Personalmangel könnte sich verschärfen

Denn: Die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen ist umstritten. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet beispielsweise, dass dadurch weitere Menschen aus dem Beruf aussteigen. Der ohnehin vorhandene Personalmangel könnte sich daher weiter verschärfen. Das Wolfsburger Klinikum musste beispielsweise schon jetzt Intensivbetten abbauen, weil das Personal für sie fehlt.

Die Diakonie will nicht länger auf eine Entscheidung der Politik warten. „Ich halte das derzeitige politische Vorgehen hinsichtlich der Bewältigung der Corona-Pandemie nicht für sehr zielführend. Daher sind wir, bin ich, der Meinung, dass wir hier selbst die Initiative ergreifen müssen“, meint Günther. Dafür greift die Diakonie laut dem Vorstand gerne in die eigene Tasche: „Ich halte diese Investition für sehr sinnvoll. Es geht um den Schutz von Mitarbeitenden, Bewohnenden und Klienten.“

Weiterhin erkranken und versterben teilweise Bewohner an Corona

Insbesondere die Wolfsburger Diakonie weiß, wie verheerend ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim sein kann: Im Frühjahr 2020 starben im Hanns-Lilje-Heim 47 Bewohnerinnen und Bewohner im Zusammenhang mit dem Virus. Dabei hatte die Diakonie sogar frühzeitig ein Besuchsverbot für ihre Einrichtungen eingeführt. Für Günther ist es deshalb schmerzhaft, dass sich immer noch Menschen in den Einrichtungen infizieren, zum Teil erkranken und an den Folgen versterben: „Wir möchten einfach, dass diese Pandemie ein Ende hat. Die Impfung ist der beste Weg dahin.“

Auch die Impfungen der Bewohnenden gehen weiter: In der vergangenen Woche war ein mobiles Impfteam für Booster-Impfungen in der Senioren-Residenz Hasselbachtal zu Gast. Unter anderem bekam der 101-jährige Lothar Grau seine Auffrischungsimpfung. Quelle: Diakonie Wolfsburg

Bei den Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen der Wolfsburger Diakonie liegt die Impfquote derzeit bei 89,1 Prozent. Ein Heim in Königslutter hat die 100-Prozent-Impfquote bereits erreicht. Und auch in den anderen Einrichtungen seien einen Tag nach der Bekanntgabe der Prämie schon Effekte zu sehen, berichtete Sprecherin Bettina Enßlen am Donnerstag der WAZ.

Die Träger der anderen Wolfsburger Pflegeheime machen sich derzeit ebenfalls Gedanken über die mögliche Impfpflicht. Der AWO-Bezirksverband Braunschweig, der ein Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße hat, sieht die Lösung in einer Impfpflicht für alle: „Die Antwort auf die Krise ist Solidarität, die Antwort ist die allgemeine Impfpflicht“, meint Verbandssekretär Falk Hensel. Zudem seien gesamtgesellschaftliche Anreize zu schaffen.

Falk Hensel, Verbandssekretär AWO-Bezirksverband Braunschweig: „Eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen ist kein hinreichendes Instrument zur Lösung der Krise.“ Quelle: AWO Braunschweig

Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht

Hensel meint: „Eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen ist kein hinreichendes Instrument zur Lösung der Krise.“ Seine Begründung: „Kontakte in Einrichtungen und Krankenhäusern gehen weit über die in der Debatte benannten Berufsgruppen hinaus.“ Die Impfpflicht für Pflegekräfte hätte aus Hensels Sicht daher womöglich gar nicht den gewünschten Effekt. Im Heim in der Goethestraße sind laut dem Verbandssekretär 90 Prozent der Mitarbeitenden in der Pflege und Betreuung geimpft.

Durch eine Impfpflicht nur für Pflegekräfte fürchtet Hensel zudem eine Stigmatisierung von Berufsgruppen „die besonders in diesen Zeiten alle gesellschaftliche Anerkennung verdienen“.

So geht es mit den Impfungen in der City-Galerie weiter Am Freitag, 26. November, ist das Impfangebot in der City-Galerie noch einmal von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Montag, 29. November, sind Impfungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 19 Uhr möglich. Die Teams führen Erst-, Zweit- sowie Drittimpfungen durch. Erstimpfungen können Personen ab zwölf Jahren erhalten. Für die Booster-Impfungen gilt: Die Auffrischungsimpfung kann ab vier Wochen nach einer ersten Impfung mit Johnson & Johnson erfolgen. Bei allen, die mit Biontech/Pfizer, AstraZeneca oder Moderna erst- und zweitgeimpft sind führen die Teams in der City-Galerie die Drittimpfung erst nach Ablauf von sechs Monaten durch. Personen, die aufgrund einer Krankheitsgeschichte vorher eine Booster-Impfung möchten, sollten sich an ihren behandelnden Arzt wenden. Um Wartezeiten zu verringern, gibt es in der City-Galerie Terminkarten. Sie gelten für den jeweiligen Tag. Die Ausgabe beginnt um 9 Uhr und geht so lange, wie Kapazitäten vorhanden sind. Die Terminkarte ist nicht personengebunden.

DRK-Vorstand Thorsten Rückert hatte schon vor einigen Tagen gegenüber der WAZ erklärt, dass die Impfpflicht aus seiner Sicht nur eine „Ultima Ratio“ sein könne: „Ich bleibe – vorerst – bei der Hoffnung, dass durch Informationen und die verstärkten Einschränkungen aufgrund der 2G-Regelungen die Impfskeptiker ihre Einschätzung nochmals überprüfen und sich dann zu dem (logischen!) Schritt der Impfung entscheiden.“

DRK-Vorstand Thorsten Rückert: „Wir haben intern verschiedenste Aufklärungsangebote gemacht.“ Quelle: Roland Hermstein

Aus Rückerts Sicht ist neben der 2-G-Regel weitere Aufklärung wichtig: „Als die Impfungen starteten, war auch in unserer Mitarbeiterschaft zu Anfang eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Wir haben intern verschiedenste Aufklärungsangebote gemacht und unsere Impfquote bei den Beschäftigen aller Bereiche beträgt rund 85 Prozent“. Das DRK biete seinen Mitarbeitenden auch weiterhin Aufklärungsgespräche an und versuche so, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Von Melanie Köster