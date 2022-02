Wolfsburg/Berlin

Was steht aktuell im Deutschen Bundestag an? Welche Gesetzgebungsverfahren, welche Debatten und Diskussionen beschäftigen die Abgeordneten aus Ost-Niedersachsen? Künftig liefern die drei Titel Aller-Zeitung, Wolfsburger Allgemeine und Peiner Allgemeine jeweils zum Start in eine neue Sitzungswoche in Berlin ein kurzes Interview mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten. Inhalt: Was wollen sie beschließen, was wollen sie für die Wahlkreise bewegen?

Der Bundestag soll am Freitag, 18.2., über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Russlands Politik mit der Geschlossenheit des Westens entgegentreten“ beraten. Wie geschlossen steht der Westen eigentlich zusammen und wie stark ist das transatlantische Verhältnis in dieser Zeit?

Der Westen steht geschlossen hinter der Ukraine und ist bereit, schmerzliche Sanktionen gegen Russland einzuleiten, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. Diese Verabredung mit den Amerikanern und die gemeinsamen diplomatischen Bemühungen zeigen, wie stark das transatlantische Verhältnis ist. Zweifellos war die Botschaft, 5000 Helme an die Ukraine zu liefern, ein lächerliches Signal. Allerdings wäre es auch nicht sinnvoll, die Ukraine in dieser Situation mit Waffen zu beliefern oder sogar Nato-Kräfte in die Ukraine zu verlegen. So würden wir nur Öl ins Feuer gießen und zur Entstehung eines Flächenbrandes beitragen. Das kann keiner wollen.

US-Truppen entladen Transportflugzeug in Polen: Im Rahmen der angekündigten Verstärkung der US-Truppen in Europa waren am 6. Februar weitere amerikanische Soldaten in Polen gelandet. Quelle: Czarek Sokolowski/dpa

Wie groß ist die Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze Ihrer Meinung nach?

Es lässt sich schwer beurteilen, wie die Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze tatsächlich ist. Geht es Putin darum, sich als machtvoller Herrscher zu inszenieren, um von innenpolitischen Versäumnissen abzulenken? Oder geht es ihm in erster Linie darum, die europäische Sicherheitsarchitektur zu verändern und die Nato in die Schranken zu weisen? Klar ist, dass die geopolitischen Spielchen den Menschen und unserer Wirtschaft schaden. Deswegen unternimmt die Bundesregierung alle denkbaren diplomatischen Bemühungen, um die Ukrainekrise zu lösen.

Näher dran an den Abgeordneten Was bewegt der Bundestagsabgeordnete in Berlin? Was bewirkt er für den Wahlkreis und die Menschen in Peine, Gifhorn und Wolfsburg? Das wollen wir noch ein wenig transparenter gestalten. Deshalb sprechen die Peiner Allgemeine Zeitung, die Gifhorner Aller-Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung zu Beginn der Sitzungswochen in Berlin mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten, und lassen sie erklären, welche wesentlichen Entscheidungen anstehen, wie sie abstimmen und welche Aufgaben sie aktuell bewältigen wollen.

Stichwort Nord Stream 2: Ist Deutschland zu sehr vom russischen Gas abhängig?

Die Abhängigkeit von russischem Gas ist nicht zu leugnen. Die hohe Nachfrage nach Gas, die geringen Lagerbestände und die Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze haben zu einem starken Anstieg der Gaspreise geführt. Dieser Anstieg stellt zahlreiche Haushalte vor erhebliche Herausforderungen. Perspektivisch müssen wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl verringern und den Umstieg auf Erneuerbare Energie beschleunigen. So ließe sich zudem das Klima schützen und unvorhersehbarere Preisanstiege begrenzen.

Was wird aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema in der nächsten Woche im Bundestag?

Mein Zeitplan in der kommenden Sitzungswoche wird voll und ganz durch das Gesetzgebungsverfahren zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes dominiert. Der Gesetzesentwurf ist gerade durch das Kabinett gegangen und wird in der kommenden Woche im Eilverfahren vom Bundestag verabschiedet. Derzeit ist das Kurzarbeitergeld bis Ende März befristet. Wegen der andauernden Pandemie werden wir den vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit bis Ende Juni verlängern und Massenentlassungen in Branchen, die besonders von der Pandemie betroffen sind, verhindern. Wir Grüne haben uns explizit dafür eingesetzt, dass die Rahmenfrist und die maximale Anspruchszeit verlängert werden.

Von Michael Lieb und Christoph Oppermann