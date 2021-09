Das will der künftige OB Dennis Weilmann in Wolfsburg ab Freitag anpacken

Wolfsburg

Dennis Weilmann gönnt sich auch nach seinem Erfolg bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Wolfsburg keine Pause. Bis in den frühen Morgen hatte der Sieger mit Ehefrau Janina, der Jungen Union und einigen sehr standfesten Parteifreunden gefeiert, wenige Stunden später stand er bei der Eröffnung der neuen Kinderklinik schon wieder lächelnd auf der Matte um gleich darauf pünktlich zum WAZ-Interview am Rathaus zu erscheinen. Andrea Müller-Kudelka sprach mit dem designierten Amtsnachfolger von Klaus Mohrs.

Hallo, Herr Weilmann. Haben Sie schon im neuen Büro Probe gesessen?

Nein, aber ich bin dort noch heute mit Klaus Mohrs zum Gespräch verabredet, denn bis ich am Freitag mein Amt antrete, bleibt ja nicht mehr viel Zeit.

Auf dem Weg ins OB-Büro: Dennis Weilmann. Quelle: Roland Hermstein

Sie haben als Referent bei OB Rolf Schnellecke und als Leiter der Kommunikation mit OB Klaus Mohrs eng zusammengearbeitet. Welche Stärken schätzten Sie besonders an dem einen und dem anderen?

Ich möchte meine Amtsvorgänger nicht bewerten. Es sind ganz unterschiedliche Menschen – und ich bin wieder ein anderer Mensch. Ich habe sicher von beiden gelernt, aber ich werde meinen eigenen Weg gehen.

Was machen Sie also neu oder anders?

Naja, meine Stärke ist die Kommunikation. Ich habe im Rathaus schon einiges in die Wege geleitet und da will ich ansetzen. Ich versuche weiterhin viel mit den Menschen zu reden und viel zuzuhören. Wir haben ganz viele Kompetenzen in unserer Stadt – und es hilft, wenn wir sie einbeziehen. Inhaltlich werde ich auch andere Schwerpunkte setzen. Beim Thema Wohnen werden wir uns anschauen müssen, an welcher Stelle man möglicherweise korrigieren muss und wo wir neue Akzente setzen.

Wolfsburg – eine Stadt, die immer ein Stück weiter denkt

Wohnen, Wirtschaft und Ehrenamt haben Sie ja bereits als Schwerpunkte genannt.

Ja, aber auch die Digitalisierung ist mein Thema. Das Smart-City-Konzept umzusetzen wird eine Herausforderung. Das brauchen wir, um uns als Zentrum von Volkswagen so aufzustellen, wie wir es aus meiner Sicht tun müssen. Als Stadt, die immer ein Stück weiter denkt – als Modellstadt für Digitalisierung und Mobilität.

Und wie ist es mit den Themen Bildung und Integration? Wollen Sie da das Tempo drosseln?

Wir werden weiter investieren müssen, denn unsere Kinder sind die Zukunft. Wir sind bei der Betreuungsquote in den Kitas noch nicht da, wo wir sein sollten. Und auf den Bereich Schule bin ich ganz, ganz häufig angesprochen worden. Wolfsburg hat Glasfaseranschlüsse, es braucht aber auch flächendeckend W-LAN in den Gebäuden und Endgeräte, damit wir in Bildungseinrichtungen noch digitaler arbeiten können.

Was passiert jetzt eigentlich mit den Ämtern, die Sie abgeben müssen? Das sind ja einige...

Das werden wir besprechen und neu sortieren. Ohnehin wird sich zu Beginn einer Legislaturperiode einiges in den Gremien ändern. Ich werde natürlich als Oberbürgermeister einige neue Aufgaben übernehmen.

Wie unabhängig ist ein OB Dennis Weilmann? Fühlen Sie sich einer Lobby oder einzelnen verpflichtet, die Sie im Wahlkampf unterstützt haben?

Nein, die Parteienfinanzierung ist gut und richtig organisiert. Zum großen Teil sind es einfach Menschen gewesen, die sich mich als OB gewünscht haben, damit meine Ziele umgesetzt werden. Ich war vorher unabhängig und werde es weiterhin sein. Verpflichtet bin ich ausschließlich den Menschen hier in Wolfsburg.

Gibt es noch etwas, was ich hätte fragen sollen?

Mir ist ganz wichtig, die vielen hochengagierten Kollegen hier im Rathaus jetzt auch mitzunehmen. Das wird eine meiner ersten Aufgaben sein. Wir haben tolle Menschen hier.

Die erste Aufgabe sei, die Kollegen im Rathaus mit auf den Weg zu nehmen: „Wir haben tolle Menschen hier.“ Quelle: Roland Hermstein

Wie wollen Sie Ihre Wahlversprechen eigentlich finanzieren?

Es geht hier darum, die richtigen Prioritäten zu setzen, um Wolfsburg in die Zukunft zu führen. Trotz angespannter Haushaltslage haben wir auch in der Vergangenheit viel Geld investiert. Klar ist, dass nicht alles gleichzeitig geht. Wichtig ist, dass die Menschen eine Perspektive haben. Jeder kann verstehen, dass der Fußweg vor der eigenen Haustür vielleicht doch noch nicht dran ist. Wenn man weiß, wann er dran ist, dann hilft das schon.

Von Andrea Müller-Kudelka