Wolfsburg

Wolfsburg feiert im Mai 2022 den 84. Geburtstag. Damit ist die Volkswagenstadt verhältnismäßig jung. In dieser Serie historischer Fotos aus Privatsammlungen und alten Postkarten blickt die WAZ viele Jahrzehnte zurück und zeigt historische Aufnahmen der dynamischen Geschichte der Stadt. Diesmal zeigen wir Aufnahmen von der Volkswagen-Stadt im Winter.

Rund um die Weihnachtsfeiertage schneite es in Wolfsburg. Jetzt ist davon allerdings nichts mehr übrig, im Harz hingegen liegt eine Menge Schnee. Und der lockte am Wochenende auch zahlreiche Wolfsburger an. Doch die Aussichten auf Schnee in der VW-Stadt sind gut. Und die historischen Aufnahmen von der Volkswagenstadt im Winter vor vielen Jahrzehnten machen Lust auf Schnee. Wie das Foto des Schillerteiches, auf dem Eisschollen schwimmen und die Schwäne nach Essbarem tauchen. im Winter vor 25 Jahren fand auf dem zugefrorenen Schillerteich übrigens eine Eisparty mit rund 50.000 Besuchern statt:

Der Schillerteich im Winter in den 80er Jahren. Quelle: Sammlung Rumpf

Das nächste Foto zeigt die verschneite Bahnstrecke neben dem Mittellandkanal – aufgenommen zirka Ende der 80er.

Die verschneite Bahnstrecke neben dem Mittellandkanal. Quelle: Sammlung Schütte

Das nächste Foto entstand 1973 – und da lag viel Schnee. Eine Kinderschar lieferte sich vor dem verschneiten Schloss Wolfsburg eine enthusiastische Schnellballschlacht.

Schnee in Alt-Wolfsburg in den 70er Jahren: Ein Gruppe von Kindern bei einer Schneeballschlacht. Quelle: Sammlung Rust

Das nächste Bild ist eine Postkarte – und zwar aus den Gründerjahren, als Wolfsburg noch Stadt des KdF.-Wagens hieß. Erst 1945 erhielt sie den Namen Wolfsburg, sieben Jahre nach der Gründung am 1. Juli 1938. Darauf zu sehen ist die Blücherstraße, die heutige Lönsstraße in den Höfen in der Wolfsburger Stadtmitte.

Die Stadt des KdF.-Wagens im Winter, die Postkarte stammt der Gründerzeit Wolfsburg, vermutlich Anfang der 40er Jahre. Quelle: Sammlung Rumpf

Winter auf dem Wohltberg in den 70er Jahren: Schnee liegt vor dem Gebäude der St. Jospeh-Kirche in der Oppelner Straße. Architekt Peter Koller entwarf den sakralen Bau, 1956 war die Grundsteinlegung. 2015 wurde die Kirche übrigens profaniert und an die ChristusBrüderGemeinde verkauft.

Winter auf dem Wohltberg in den 70er Jahren: Links vor der Kirche versucht sich ein junger Mann auf Skiern. Quelle: privat

Von der Redaktion