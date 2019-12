Das sind die Wünsche von Wolfsburger Promis für 2020

Wolfsburg

Mehr Sport machen, weniger und gesünder essen, öfter auf das Auto verzichten – es gibt viele gute Dinge, die man sich fürs neue Jahr vornehmen kann. Auch Wolfsburger Promis haben einige Wünsche und Vorsätze für 2020.

„Mein wichtigstes Anliegen für das nächste Jahr ist, noch deutlicher für demokratische Werte einzutreten“, sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Hier sieht er die größte Gefährdung für städtische Gesellschaft und das soziale Miteinander. „Außerdem möchte ich mir im nächsten Jahr mehr Zeit für Familie, Freunde und Fahrrad fahren nehmen“, hat sich der OB fest vorgenommen.

Das DOW will sich weiterentwickeln

Für Michael Ernst, Chef der Designer Outlets Wolfsburg, stehen 2020 einige berufliche Herausforderungen an. „Nach vielen erfolgreichen Jahren, wollen wir weiterhin erfolgreich bleiben und sein – aber der Einzelhandel verändert sich gerade enorm. Online-Umsätze steigen weiterhin. Der Kunde bekommt mehr und mehr Optionen, sein Geld auszugeben.“

Deshalb müsse sich das DOW weiterentwickeln, deshalb sein beruflicher Vorsatz: „Auf den Kunden zu hören und mehr in den Bereich Erlebnis-Shopping zu investieren, die Aufenthalts-Qualität erhöhen und neue Marken eröffnen.“ Mit der Eröffnung der L’Osteria im Sommer habe das DOW schon ein gutes Zeichen für die Zukunft des Centers gesetzt.

Michael Ernst hat natürlich auch private Vorsätze: „Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ein bisschen mehr auf die eigene Gesundheit achten – das ist immer alles leicht gesagt, aber es ist enorm wichtig!“

Besucher weiter für Kunst begeistern

Kunstmuseums-Direktor Dr. Andreas Beitin denkt bei seinen Vorsätzen global und nachhaltig. „Mein Wunsch für 2020 ist es, dass es gelingt, die globalen Herausforderungen zu meistern, national, wie international; ein Jahr mit weniger Hass und Populismus, mit mehr Gerechtigkeit und Respekt für Mensch und Umwelt, so dass wir in einem Jahr sagen können: 2020 war ein gutes Jahr!“ Der Vorsatz des Kunstmuseums für 2020 sei, die Besucher „weiter für Kunst zu begeistern und dabei etwas grüner zu werden.“

Gleich an vier Dingen will Santina Curcuruto im kommenden Jahr arbeiten: Seit März isst die Chefin des Restaurants „La Fontana“ aus gesundheitlichen Gründen vegan. „Das will ich weiterhin machen“, sagt sie. Außerdem will die Gastronomin nichts mehr auf den nächsten Tag verschieben, sondern alles sofort erledigen. Im Juni möchte Santina Curcuruto auf Sizilien pilgern gehen, ansonsten „mehr Sport machen und abnehmen“.

Mut zur Veränderung in der Autostadt

Mut zur Veränderung – das ist das Credo in der Autostadt für das neue Jahr. „Wir blicken mit Zuversicht auf ein spannendes Autostadt Jahr 2020! Die Autostadt macht einen großen Schritt in Richtung ‚Smart Mobility Campus‘. Unsere Gäste werden die Mobilität der Zukunft im kommenden Jahr noch viel stärker erleben können“, sagt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die Autostadt setze ihre Stärke als ideale Erlebnisplattform ein und zeige die reiche Ideenvielfalt aus dem Volkswagen Konzern zur neuen Mobilität. „Deshalb lautet unser Vorsatz für das neue Jahr: Mut zur Veränderung und Fokus auf neue Angebote, die Menschen bewegen und begeistern. Wir freuen uns dabei besonders auf unser 20-jähriges Jubiläum.“ Da gebe es bestimmt viele Überraschungen.

Warum sich selbst unter Druck setzen?

Konkrete Ziele fürs kommende Jahr zu formulieren, davon hält Rocco Artale nicht viel. „Wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft, warum soll ich mich da selbst auch noch unter Druck setzen“, erklärt der Ehrenbürger der Stadt. Er schaue lieber auf das zurückliegende Jahr zurück, analysiere wie es gelaufen ist und überlege, wo er noch nachbessern könne. „Dazu gehört, auf meine Gesundheit zu achten, Zeit mit der Familie zu verbringen und auf die Umwelt zu achten“, so Artale.

VfL-Armwrestler „Hell Boy“ Matthias Schlitte hält es persönlich mit dem Spruch: „Ich wünsche dir zwei Dinge: Alles und Nichts. Alles was dich glücklich macht und nichts was dich verzweifeln lässt.“ Sportlich hat er 2020 einiges vor – eins sei dafür besonders wichtig: „Gesundheit – der Rest kommt von allein“, erklärt der 34-Jährige. Wenn er fit bleibe, sei bei der Europameisterschaft in Kiew und bei der Weltmeisterschaft in Florida „ Edelmetall drin“, ist der Armwrestler überzeugt.

Von Sylvia Telge