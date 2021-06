Stadtmitte

Ein WAZ-Leser fragte: Bei Bädern und Einzelhandel gibt es Lockerungen. Wann wird bei den Bürgerdiensten im Rathaus gelockert? Ab Montag, 28. Juni, wird gelockert, aber ganz ohne Terminvergabe geht es (noch) nicht.

Grundsätzlich sind Termine für alle Angelegenheiten der KFZ-Zulassungs- und Einwohnermeldestelle weiterhin online und über das Service-Center zu bekommen, erklärt die Stadt. Aber es gibt Lockerungen ab Montag. Hier einige Neuerungen: Für einfache Kfz-Angelegenheiten (Umschreibung, An- und Abmeldung) werden zusätzliche Termine in der Außenstelle in der Autostadt im Servicehaus angeboten. Terminanfragen können unter termine-buergerdienste@stadt.wolfsburg.de gestellt werden. Die Terminvergabe erfolgt durch das Zulassungsteam in der Autostadt.

Der Abholschalter, der ohne vorherige Terminvergabe in Anspruch genommen werden kann und der für Ausgabe von fertigen Dokumenten und weiteren Dienstleistungen zur Verfügung steht, zieht zurück an seinen früheren Platz im Eingangsbereich des Großraumbüros im Rathaus B. Damit wird auch wieder die Bearbeitung von Kfz-Schnellleistungen wie Kfz-Abmeldungen möglich. Die Reservierung von Wunschkennzeichen ist an dem Schnellschalter jedoch nicht mehr möglich. Dafür muss der Onlinedienst der Bürgerdienste genutzt werden. Alle Änderungen gibt es auf das Website der Stadt Wolfsburg.

