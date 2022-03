Wolfsburg

Vom bunten Feuerwerk bis zur süßen Sahnecremetort – die Hochzeitsmesse im Wolfsburger CongressPark bot für jeden Geschmack etwas. Brautpaare ließen sich inspirieren, Aussteller waren froh: Endlich wieder interessierte Kundschaft, die sich gern beraten lässt. Eine Hochzeitsplanerin verriet der WAZ aktuelle Trends für die Feier und ein Modeausstatter gab Tipps, wie Braut und Bräutigam richtig gut zusammen aussehen.

So einen Termin gab es im CongressPark schon lang nicht mehr: 36 Aussteller präsentierten am Sonntag Trauringe, Brautkleider, Hochzeitsdeko und mehr. Mit dabei war auch das Trauringstudio Wolfsburg. Martina Borkiet beriet am Messestand die Kunden. „Es fühlt sich an wie vor Corona, nur eben mit Maske.“ Zudem sei die Messe etwas kleiner als sonst. Dazu meint Veranstalter Nils Hübner: „Nach zwei Jahren Pandemie ist der eine oder andere Aussteller finanziell zu gebeutelt um dabei zu sein.“ Coronabedingt entfielen auch Modenschau und Tanzvorführungen. Hübner ist dennoch zuversichtlich: „Jetzt wo wieder mehr möglich ist, sind die Leute bereit, das angesparte Geld für eine schöne Hochzeit auszugeben.“

Dezente Deko und wenig Glitzer

Das sieht auch Hochzeitsplanerin Anna-Lena Deutsch so. „Die Resonanz ist super, die Leute haben große Lust, ihren großen Tag jetzt anzugehen.“ Für sie selbst ist es die erste echte Hochzeitsmesse, durch Corona kannte sie ihren Job bisher nur mit Einzelterminen und Videokonferenzen. „Es ist echt toll, in den vielen Gesprächen hier kann ich meine intrinsische Motivation an so viele Menschen weitergeben.“ Und das sind die Hochzeits-Trends 2022: „Alle wollen natürlich sein, man besinnt sich mehr auf den Ursprung zurück.“ Zum Beispiel mit dezenter Tischdeko in kleinen Vasen, Trockenblumen und wenig Glitzer. „Schwarz, Gold und Pastellfarben sind ebenfalls sehr angesagt.“

So passen Brautpaar-Outfits perfekt zusammen

Kirchentrauungen waren zuletzt etwas für Mutige – zu häufig gab es coronabedingt Absagen. „Wir merken, dass die Leute wieder weniger Angst davor haben“, sagt Stefan Müller von Men’s Gala Brautmoden aus Braunschweig. Folglich verkaufe sich auch der klassische Herrenanzug in schickem Schwarz wieder häufiger. In den letzten zwei Jahren gab es viele Trauungen draußen. „Das hat auch die Bräutigam-Mode verändert, hin zu rustikalen Stoffen wie Leinen.“ Heißer Tipp für alle Brautpaare: „Geben Sie uns ein paar entscheidende Details zum Brautkleid bei der Einkleidung des Bräutigams – dann passen beide Outfits hinterher richtig gut zusammen.“ Damit die Überraschung bleibt, könne das zum Beispiel der Trauzeuge übernehmen.

Besucherin ist zufrieden

Auch Katharina Schaper möchte sich kirchlich trauen lassen – drei Jahre nach der standesamtlichen Heirat. „Als wir im März 2020 unsere Hochzeit planten, platzte Corona mitten dazwischen“, berichtet sie. Im Standesamt schloss das Brautpaar den Ehebund im kleinen Kreis. „Ein paar Tage später sollte dann die große Hochzeitsfeier mit kirchlicher Trauung kommen.“

Wegen Corona gab es dazu keine Gelegenheit mehr. „Jetzt wollen wir auf Nummer sicher gehen und planen für 2023.“ Zwei Brautkleider hängen bereits im Schrank, auf der Messe sucht sie nach Inspiration für die Feier. Ihr Fazit: „Es könnte etwas mehr Dekoangebot sein, aber ansonsten ist es wirklich eine sehr schöne Messe.“