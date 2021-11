Das sind die 47 Gesichter des neuen Wolfsburger Stadtrates

Wolfsburg

Am 12. September hat Wolfsburg einen neuen Stadtrat gewählt. Die WAZ stellt die Gesichter der 47 Männer und Frauen vor, die in den kommenden fünf Jahren viele wichtige Entscheidungen in Wolfsburg treffen werden.

Insgesamt gibt es im Wolfsburger Rat aktuell sechs politischen Fraktionen: SPD, CDU, PUG, B90/Die Grünen, AfD und eine gemeinsame Fraktion aus FDP und Volt. Die größten Fraktionen sind die SPD und die CDU.

Die CDU hatte nach der Wahl eigentlich 13 Sitze im Stadtrat. Durch die Direktwahl von Oberbürgermeister Dennis Weilmann hat sie allerdings quasi einen Sitz extra hinzugewonnen und und damit 14 Stimmen.

Diese Personen sitzen für die CDU im Rat:

Die SPD ist ebenfalls mit 14 Sitzen im Stadtrat vertreten und daher neben der CDU die zweite große Fraktion.

Diese 14 Wolfsburger sitzen für die SPD im Rat:

Die anderen Fraktionen haben alle deutlich weniger Sitze. Die PUG kommt auf sieben, die Grünen haben fünf und die AfD hat drei. FDP und Volt kommen zusammen ebenfalls auf drei Sitze. Bastian Zimmermann (Die Linke) sitzt zudem als fraktionsloses Mitglied im Rat.

Das sind die Mitglieder der vier weiteren Fraktionen:

Am Mittwoch, 3. November, trifft sich der neue Rat zur ersten Sitzung. Darin wird es vor allem um viele Formalitäten gehen – so wird zum Beispiel Oberbürgermeister Dennis Weilmann vereidigt und die neuen Ratsmitglieder werden verpflichtet, sich an die Sitzungsordnung und an die Verschwiegenheit bei Kenntnis sensibler Daten oder Fakten zu halten. Zudem geht es um die Besetzung von Ämtern im Rat (Ratsvorsitz, Bürgermeister), Besetzung der Fachausschüsse und der politischen Vertretung in verschiedenen Gremien (Aufsichtsräte, Gesellschafterversammlungen und so weiter).

