Corona: Das sagen Wolfsburgs Einzelhändler zu den Lockerungen

Wolfsburg

Schrittweise Lockerung für den Einzelhandel in der Corona-Krise: Ab Montag dürfen Läden mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen – allerdings unter strenger Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften. Wie bereiten sich die Einzelhändler und Kaufleute aus Wolfsburg auf diese besondere Lage vor? Die WAZ fragte nach.

Wolfsburger freuen sich auf Öffnung

Die Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt waren über drei Wochen geschlossen. Matthias Lange, Sprecher der Wolfsburger Einzelhändler und Geschäftsführer vom Kaufhaus WKS, begrüßt die Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Das Kaufhaus mit seinen zwei Etagen ist rund 1600 Quadratmeter groß, so dass am Montag nur das Erdgeschoss für die Kunden geöffnet wird. Wie in den meisten Supermärkten soll auch im WKS die Anzahl der Einkäufer mit Hilfe der Einkaufskörben abgezählt werden. „30 Kunden können gleichzeitig einkaufen“, so Lange.

Anzeige

Abstand im Kaufhaus

Für die Kassen bestellt Lange noch sogenannte „Spuckschutze“. Die Scheiben aus Plexiglas sollen bis zur Eröffnung montiert werden. Zusätzlich werden Hinweisschilder zur Einhaltung der Abstandsregel aufgestellt. „Vermutlich kommen einige Wolfsburger in die Innenstadt, aber mit einer Warteschlange rechne ich nicht“, so der WKS-Geschäftsführer. Trotzdem werden alle 16 Mitarbeiter im Kaufhaus bereitstehen, um die Auflagen zu kontrollieren und einen reibungslosen Service anzubieten. „Es muss viel Personal eingesetzt werden, aber das lohnt sich“, betont Lange.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Einzelhändler bereiten sich auf die Wiederöffnung vor – in Bildern:

Zur Galerie Unter bestimmten Auflagen dürfen Geschäfte wieder für die Kunden da sein. In Wolfsburg setzen die Einzelhändler die Hygienevorschriften genau um.

City-Galerie darf vielleicht öffnen

Eine Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg mit konkreten Umsetzungen für die Geschäfte in der VW-Stadt lag bis Donnerstagabend nicht vor. Daher planen die Geschäftsleute vorerst mit den Vorgaben, die bisher veröffentlicht wurden. „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Regelungen – wie bisher auch – für die Geschäfte in Shopping-Centern gelten werden“, erklärt Marvin Schaber von der City-Galerie.

Vorsfelder öffnen Läden

Das Vorsfelder Kaufhaus Hohls ist bereits gut vorbereitet: Die Plexiglasscheiben sind montiert, das Desinfektionsmittel ist geöffnet, selbstgenähte Mund-Nasen-Masken sind für die Mitarbeiter vorhanden und auf die Hinweisschilder wird gewartet. Das Geschäft von Karin Hohls-Kluge und ihrem Mann Christian Kluge könnte praktisch sofort öffnen. Doch das Kaufhaus ist mit rund 1600 Quadratmetern doppelt so groß wie die festgelegte Mindestgröße. „Wir wir die Fläche teilen, planen wir noch“, sagt Hohls-Kluge. Fest steht: Bei einer Öffnung wird es nur einen Ein- oder Ausgang geben, die Vorsfelder können das Geschäft nicht mehr als Durchgang benutzen. Zudem werden die Öffnungszeiten um eine halbe Stunde verkürzt. Die Vorsfelder können dann von 9 bis 18 Uhr einkaufen.

Buchhandlungen in Wolfsburg rüsten auf

Buchhandlungen dürfen unabhängig von der Ladengröße wieder öffnen. In der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde werden im Zwei-Meter-Abstand Markierungen auf den Boden geklebt, die Mitarbeiter tragen Mundschutz, Desinfektionsmittel wird hingestellt und der Kassenbereich angepasst. „Manche Anforderungen haben wir uns abgeschaut“, gibt Michael Sopper zu.

In dem 120 Quadratmeter Laden dürften wohl fünf Kunden gleichzeitig stöbern, doch Sopper lässt maximal drei einkaufen. „Ein Mitarbeiter passt immer auf“, betont der Buchhändler.

Designer Outlets Wolfsburg bleiben geschlossen

Während die kleineren Geschäfte wieder öffnen dürfen, bleiben die Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) vermutlich zu. „Wir wissen noch nicht, ob uns die Lockerungen betreffen“, erklärt Center-Manager Michael Ernst.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig