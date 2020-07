Wolfsburg

450 E-Scooter fahren laut Verleiher „Tier“ über Wolfsburgs Straßen – und weder der Anbieter noch die Stadt Wolfsburg sehen größere Probleme. Doch mitunter entstehen durch falsch geparkte ­E-Scooter an Radwegen gefährliche Engstellen, Familien mit Kinderwagen müssen vom Gehweg auf die Straße ausweichen oder Passanten unter den Arkaden in der Fußgängerzone Slalom laufen. Nicht nur die Politiker im Ortsrat Stadtmitte sind darüber erbost. Auch die Reaktionen auf den ­WAZ-Artikel über wild geparkte ­E-Scooter fallen größtenteils negativ aus.

„Kein Durchkommen mehr“

„Der Betreiber muss über seine E-Scooter ja auch nicht drüber steigen, weil die Dinger wieder komplett den Gehweg verstopfen. In Fallersleben werden sie einfach irgendwo abgestellt. Zumeist wirklich mitten auf dem Fußweg, oder am besten quer“, kommentiert eine Frau den Bericht. Für ältere Menschen mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen gebe es dann kein Durchkommen mehr. Ein anderer Leser meint: „Besonders als Rolli-Fahrer ist es nicht einfach, das Ding zu umfahren. In Vorsfelde, Bushaltestelle Mühlenweg, hat man so ein Ding mitten auf dem Fuß/ Radweg geschmissen.“

So bitte nicht: Wild geparkte E-Scooter auf einem Gehweg in Reislingen Süd-West. Quelle: Boris Baschin

Das Problem sehen einige aber auch weniger beim Betreiber als bei den Nutzern: „Die Scooter sind an sich echt ’ne coole und praktische Sache. Das einzige Problem ist [...] mal wieder der Mensch“, bringt es ein Leser auf den Punkt. „Habe aber auch schon gesehen, dass ganz viele Nutzer die Roller einfach so stehen lassen ohne diese an den Rand zu stellen. [...] Also bitte nicht nur den Betreiber die Schuld geben“, meint ein weiterer.

Nachbesserung vom Anbieter gefordert

SPD-Ratsfrau Iris Schubert meint, dass viele Beschwerden den Scooter-Verleiher Tier erst gar nicht erreichten. Vielen seien auf die Service-Nummern erst durch den WAZ-Artikel aufmerksam geworden (siehe Infokasten).

Grundsätzlich habe sie gegen die Nutzung der E-Scooter nichts einzuwenden. „Aber wo man die Roller im ganzen Stadtgebiet abgestellt findet, das geht gar nicht! Sie stehen mitten auf Fuß- oder Fahrradwegen und gefährden dort Fußgänger [...] und Radfahrer.“ Bei anderen Anbietern werde detailliert angezeigt, wo die Roller abgestellt werden dürften. Sie wendet sich an Tier-City-Manager Marcel Goos: „Ich appelliere dringend an Sie, diese Dinge noch mal nachzuschärfen beziehungsweise nachzuarbeiten, damit die Roller nicht überall wild herumliegen oder -stehen.“

Stadt will nach sechs Monaten Bilanz ziehen

Wie groß der Nutzen des alternativen Verkehrsmittels tatsächlich ist, will die Wolfsburger Verwaltung sechs Monate nach dem Start beurteilen, das wäre Anfang September. Dann wollen das Unternehmen und die Stadt gemeinsam die Erfahrungen mit den E-Scootern auswerten – und sich hoffentlich auch mit dem Parkproblem auseinandersetzen.

Regeln für die E-Scooter Für die Nutzung der E-Scooter oder auch E-Tretroller ist das Fahren bundesweit nur auf Radwegen erlaubt. Ist kein Radweg vorhanden, darf auf die Straße ausgewichen werden. Auf Fußwegen, die für Radfahrer freigegeben sind, dürfen die Roller nur bewegt werden, wenn das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ ausgeschildert ist. Das Fahren in der Fußgängerzone ist verboten. Die E-Scooter müssen so abgestellt werden, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden. Auch ein mögliches Umkippen des E-Scooters ist dabei zu berücksichtigen. Beim Abstellen an Gehwegrändern muss eine nutzbare Gehwegbreite von mindestens 1,60 Meter freigehalten werden. Nicht geparkt werden dürfen die E-Scooter auf öffentlichen Grünflächen oder an Fußgängerüberwegen. Mit Beschwerden über falsch abgestellte oder anderweitig nicht regelkonform genutzte Roller können sich Bürger direkt an Tier wenden: unter Telefon (030) 56 83 86 51 oder per E-Mail an support@tier.app. Auf den Rollern ist eine weitere Telefonnummer angegeben, unter der falsch geparkte ­E-Scooter, gemeldet werden können: Telefon (030) 56 83 77 98.

Von Christian Opel