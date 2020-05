„Schnellschuss“: Das sagen Wolfsburgs Gastronomen zu den Corona-Lockerungen

Wolfsburg

In Wolfsburger Restaurants klingelten schon kurz nach der Pressekonferenz die Telefone. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) hatte am Montag angekündigt, Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten in Niedersachsen könnten nach einem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung wieder öffnen. Die Gäste freuten sich und wollten schon mal reservieren. „Diese Freude mussten wir sofort dämpfen, sagte Florian Hary vom Vorstand des Dehoga-Kreisverbands Wolfsburg Helmstedt. Denn der Stufenplan soll erst nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch endgültig beschlossen werden.

Dehoga kritisiert Stufenplan als „ Schnellschuss “

Der Verband kritisierte die Ankündigung der Politik als „ Schnellschuss“. „Natürlich freuen wir uns, dass man uns nun Perspektiven und Fahrpläne gibt. Es fehlt aber der nötige Vorlauf“, betonte Kreisverbandsvorsitzende Melanie Perricone vom Nordsteimker Lindenhof. Ein Neustart sei nur mit Betriebskonzepten zum Schutz der Gäste wirtschaftlich.

Der Dehoga habe zuvor in einer Stellungnahme zum Öffnungskonzept des Landes Planungssicherheit und klare Bedingungen gefordert. Der Stufenplan sei auch genau das, was sich die Gastronomie wünsche. „Aber mit einem entsprechend großen Vorlauf, mit dem Dehoga abgestimmt und nicht als politischer Vorschlag“, so stellvertretender Vorsitzender Hary.

Viele offene Fragen bei den Gastronomen

Man verstehe sowohl das Bedürfnis der Gäste, wieder ausgehen zu wollen als auch den Wunsch der Betriebe nach einer schnellen Wiedereröffnung, so Hary. Dies müsse aber zu realistischen Bedingungen geschehen. „Das Verständnis vieler Gäste ist, dass es so weiter geht, wie es vor Corona war. Wir müssen hier sehr deutlich sagen, dass es das erst mal nicht gibt“, mahnt Schriftführer Heiko Sturm vom Dehoga-Kreisverband.

Wie viele Gäste dürfen an einem Tisch sitzen, sind Familienfeiern erlaubt – und wer muss wann eine Maske tragen? Die derzeitigen Regelungen hinterlassen viele Fragen bei den Wirten. Nicht jeder Betrieb könne die strengen Regeln der Berufsgenossenschaft umsetzen.

Auch Hoteliers fordern Hygienekonzepte

Auch Hotels bräuchten konkrete Hygienekonzepte. So sei nicht klar, ob Frühstücksbuffets künftig wieder erlaubt sind. „Wenn nicht, was macht dann ein Hotel beim Frühstück? Soll man dann in großen Häusern 100 Gästen morgens das Frühstück aufs Zimmer bringen?“, fragt Hary.

Die Gastronomen fordern mehr Vorlauf und mit der Politik abgestimmte Regelungen. „Auch wir müssen planen“, sagt Sturm. Die Betriebe müssten überlegen, wie sie die Vorgaben umsetzen, Gäste kurzfristig erreichen und genügend Reservierungen erreichen können. Auch das Speiseangebot müsse an veränderte Bedingungen angepasst werden. Der Großhandel müsse sein Sortiment und die Bestände erst wieder hochfahren. „Sonst wird der Start gleich zu einem Desaster.“

Rettungsschirme und Kreditprogramme gefordert

Die Dehoga fordert weiterhin Rettungsschirme und leichteren Zugang zu Krediten von NBank, KfW-Bank und Hausbanken. In einigen Betrieben seien die Rücklagen bereits aufgebraucht. Für den Neustart müssten gerade Betrieben, die derzeit noch auf Geld warteten, möglichst noch im Mai der Zugang zu finanziellen Hilfen erleichtert werden.

