Das sagen Wolfsburger Politiker zur Schmäh-Plakat-Kampagne gegen Grün

Wolfsburg

Wahlkampf mit Fake-News. Nein, es geht nicht um die USA. Es geht um Deutschland. Es geht sogar direkt um Wolfsburg – denn auch hier sind auf den rollierenden Werbetafeln der Firma Ströer Schmäh-Plakate mit dem Slogan #GrünerMist zu sehen. Finanziert wird die Kampagne von einer Firma, der man AfD-Nähe zu sagt, die schon im Wahlkampf 2016 mit einem kostenlosen „Extrablatt“ auch in Wolfsburgs Briefkästen für Kritik sorgte.

Bsirskes Standpunkt: Jetzt erst recht

Jedes der Schmäh-Plakate zeigt drei verwelkte Sonnenblumen und dahinter Schlagworte wie „Verbote“, „Steuererhöhung“ oder „Ökodiktatur“. Wolfsburgs Bundestags-Kandidat für Bündnis90/Die Grünen, Frank Bsirske, kommentiert, diese Kampagne zeige, „wen die Rechten aus der AfD-Ecke als ihren Hauptgegner ausgemacht haben. Für Leugner des menschengemachten Klimawandels ist das nur konsequent.“ Umso mehr gelte es jetzt, die Bundestagswahl zu einer Klimawahl zu machen.

Grünen-Bundestagslandidat Frank Bsirske: „Für Leugner des menschengemachten Klimawandels ist das nur konsequent.“ Quelle: Britta Schulze

Der grüne Oberbürgermeister-Kandidat Frank Richter ärgert sich trotzdem sehr, dass „Grünes Corporate Design“ benutzt wird. „Das Geld hätte lieber in Klimaschutz-Projekte investiert werden sollen“, meint er. Richter vermutet, dass Teile der Wirtschaft Angst vor Veränderung hätten, sieht die Ziele seiner Partei aber durch direkte Gespräche mit der Bevölkerung bisher durchaus bestärkt. Ein Dilemma sieht Axel Bosse vom Kreisvorstand. Er hatte per Facebook eines der Plakate gepostet und kommentiert – und handelte damit im Prinzip genau so, wie es die Macher der Kampagne auf ihrer Internet-Seite fordern. So bekommen die Plakate nämlich noch mehr Reichweite. „Aber man kann das doch nicht einfach so stehenlassen!“, sagt Bosse halb kämpferisch, halb verzweifelt.

Schlick findet es „ein bisschen schade“

„Parteien zu unterstützen ist erlaubt, das machen auch Gewerkschaften, Umweltverbände oder andere Nichtregierungs-Organisationen und ich hab’ erstmal nichts dagegen“, sagt Thomas Schlick, OB-Kandidat der AfD in Wolfsburg. 2017 hatte er auch für den Bundestag kandidiert. Ein wenig auf Distanz geht der Wolfsburger zur Schmäh-Kampagne dann allerdings doch: „Negativ-Kampagnen sind nicht so meins. Das finde ich ein bisschen schade.“ Er persönlich habe keinerlei Verbindung zu der beauftragenden Firma und auch nicht zu dem „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten“ oder zum Ex-CSUler David Bendels, der als Herausgeber der Wochenzeitung „Deutschland-Kurier“, in der schon etliche AfD-Abgeordnete Texte veröffentlichten, ein Bindeglied zwischen Partei, Firma und Verein darstellt. „Ich lese das nicht“, sagt Schlick.

AfD-Bürgermeisterkandidat Thomas Schlick „Ich lese das nicht.“ Quelle: Gero Gerewitz

Deutlicher distanzieren sich Vertreter anderer Parteien. „Ich war vor allem schockiert“, sagt Andreas Weber, der für die CDU im Wahlkreis Wolfsburg-Helmstedt ins Bundestags-Rennen geht. „Das ist so dumpf – das lehne ich ab!“ Der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs kommentiert: „Ich halte das für absolut unseriös und Fakenews für demokratiegefährdend.“ Beide plädieren für eine „inhaltliche Auseinandersetzung mit den Argumenten“ anderer.

Auch im Nachrichtenportal von T-online, das selbst zur Ströer-Gruppe gehört, werden die Kampagne und mögliche Hintergründe der Finanzierung ausführlich beleuchtet. Zum Schluss heißt es dann, dass Ströer als Plakatflächenvermieter nicht für die Inhalte und Gestaltung der Werbung verantwortlich ist und keine Werbung ablehnen kann, die nicht gegen Gesetze oder freiwillige Selbstbeschränkungen verstößt...

Von Andrea Müller-Kudelka