Das ist das neue Kunstzentrum in Detmerode

Neuer Treffpunkt für Kunst-Liebhaber: Unter dem Motto „Kunst ist für alle da“ hat am Detmeroder Markt der Pavillon der Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch eröffnet. Das Kunstzentrum mit Bibliothek soll ein Anlaufpunkt für alle Wolfsburger Bürger werden.

Die Stiftungsvorsitzende Elisabeth Bönsch hat die Geschäftsstelle der Stiftung an den Detmeroder Markt 11 verlegt. Mit umgezogen ist auch die Bibliothek der bekannten Wolfsburger Kunstsammlerin. „Bevor sie zu Hause einstauben, wollte ich sie der Öffentlichkeit zugänglich machen“, erzählt Bönsch.

Kunststiftung Bönsch ermöglicht Bibliothek in Detmerode

Im Erdgeschoss stehen Kunstbände, Literatur aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Geschichtsbücher und Kinderbücher. „Jeder kann kommen, sich umschauen und anschließend ein Buch lesen“, sagt Bönsch. Ausgeliehen werden dürfen die Bücher allerdings nicht, es ist eine reine Präsenzbibliothek. Besonders für Schüler sei das besondere Angebot eine gute Möglichkeit sich analog mit den Themen zu befassen. „Durch ein Buch zu blättern ist anschaulicher als auf dem Smartphone zu scrollen“, erklärt Bönsch.

Neuer Treffpunkt: In Detmerode hat die Kunststiftung Bönsch einen Pavillon mit Bibliothek als Kunstzentrum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Quelle: Wolters Design, Braunschweig, Günter Wolters

Kunst und Kultur im Pavillon am Detmeroder Markt

Zusätzlich zu der Bibliothek gibt es im Untergeschoss ein Veranstaltungsraum für rund 30 Gäste. Geplant sind Lesungen, Vorträge und Filmabende zu den Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts. Zudem können sich Besucher zu den regulären Öffnungszeiten treffen und ein Kaffee trinken und über die Kunst sprechen.

Stifterin Elisabeth Bönsch sucht weitere Ehrenamtliche

Kunst und Kultur sind die Leidenschaften der Stifterin Elisabeth Bönsch. Gemeinsam mit Ihrem Mann, der lange Zeit eine Arztpraxis am Detmeroder Markt führte, hat sie über viele Jahre Kunst gesammelt und in einer Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sammlung ist im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf in Schleswig-Holstein zu sehen.

Im laufenden Jahr sollen – orientiert an der derzeitigen Sammlungsschau zu Ernst Barlach in Schloss Gottorf – besonders Aktionen rund um den norddeutschen Künstler und den Expressionismus angeboten werden. Für diese und weitere Veranstaltungen sucht Bönsch noch ehrenamtliche Helfer. „Bereits kleine Tätigkeiten und Zeitfenster würden uns helfen“, merkt die Wolfsburgerin an. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr.

