Das Osterfrühstück ist verdrückt, die Schoko-Eier sind alle gefunden – und nun? Zugegeben, viel ist auch in Wolfsburg nicht los in diesen pandemiegedämpften Zeiten. Aber mit etwas Kreativität lassen sich die Ostertage trotzdem kurzweilig verbringen. Ein Überblick über Möglichkeiten:

Tierpark Essehof nur für Glückspilze

Der Tierpark Essehof ist theoretisch geöffnet, aber leider über Ostern ziemlich ausgebucht, auch weil aktuell nur die Hälfte der normalen Besucherkapazität zugelassen ist und jeder ein Zeitfenster reservieren muss. „Ab und an werden Buchungen noch storniert“, weiß Parkleiter Georg Wilhelm. Wer Glück hat und ein Auge auf der Homepage des Tierparks hat, könnte noch Glück haben.

Erdmännchen im Tierpark Essehof: Nur mit sehr viel Glück gibt es noch freie Zeitfenster für Besucher. Quelle: Roland Hermstein

Im Phaeno schlüpfen Küken

Umso wertvoller für Familien mit Kindern, dass das „Tiere gucken“ auch woanders geht: Das Phaeno streamt in diesem Jahr das klassische Küken-Schlüpfen im Wissenschaftsmuseum.

Kükenschlüpfen im Phaeno: Dieses Jahr können Kinder und Erwachsene den Flauschbällen von zu Hause aus zusehen. Quelle: Matthias Leitzke

Noch bis zum Ostermontag, 5. April, gibt es den Stream täglich von 10 bis 20 Uhr zu sehen, zum Beispiel auf der Homepage des Phaeno oder direkt hier:

Küken-Experten beantworten Fragen

Am Ostersamstag und Ostermontag gibt es je von 13 bis 13.30 Uhr passend dazu einen Live-Talk mit den Geflügelzüchtern, denen die Osterküken gehören. Teilnehmer der Zoom-Konferenz können sogar selbst Fragen stellen. Dafür einfach hier einwählen.

„Eggsperimente“ rund ums Osterei

Außerdem hat das Phaeno eine ganze Reihe von Osterei-Experimenten als Video aufgenommen und zeigt sie zum Nachmachen auf ihrer Homepage. Einige davon brauchen so wenig Material und Zeit, dass sie sich auch spontan am Feiertag ausprobieren lassen:

Formen finden mit magischem Mosaik-Ei

Außerdem gibt es dort eine Bastelanleitung für ein Mosaik-Osterei, aus dessen neun Teilen sich viele verschiedene Formen legen lassen: Die Herausforderung liegt darin, einen Fuchs, Pilz oder eine Rakete zu rekonstruieren, obwohl man nur den Umriss kennt. Hier geht es zu den Vorlagen und Auflösungen. Benötigt werden zur Herstellung Geodreieck, Zirkel, Stift und Papier oder noch besser Karton. Das Basteln übernehmen besser Erwachsene, am Spielen dürften aber Rätselfreunde jeden Alters Spaß haben.

Eier mit Filz oder japanischem Papier gestalten

Wer noch Zeit hat, Bastelmaterial zu kaufen, kann sich außerdem noch an Last-Minute-Oster-Deko versuchen.

Ähnlich wie Serviettentechnik: Mit japanischem Washi-Papier lassen sich Ostereier mal ganz anders gestalten. Quelle: Roland Hermstein

Die WAZ hat sich zeigen lassen, wie man Ostereier auf Japanisch dekoriert oder aus Styropor und Filz bunte Eier und Figuren zaubern kann.

Styroporformen, Filzwolle und Nadel: Mehr braucht es nicht, um niedliche Osterdeko herzustellen. Quelle: Britta Schulze

Hefezopf und Frankfurter Grüne Soße mit Wolfsburger Küchenexperten ausprobieren

Wer sich lieber in der Küche betätigen will, kann nach Anleitung der Bäckerei Rücker einen Hefezopf oder Hefehasen backen.

Der Klassiker zu Ostern: Wie der Hefeteig spielerisch gelingt, hat Bäckerin Tanja Schreiber verraten. Quelle: Mascha Brichta

Oder aber man versucht, die Frankfurter Grüne Soße des Wolfsburger Sternekochs Sven Elverfeld nachzukochen.

Kochen wie Sven Elverfeld: Für die WAZ-Leser hat er sein Rezept für Frankfurter Grüne Soße aufgeschrieben. Quelle: Chefsache.de

Eis selber machen ohne Eismaschine

Sehnsucht nach den Eisdielen, aber alle haben geschlossen oder sind überfüllt? Eis machen zu Hause geht auch ohne Eismaschine: Einfach 500 Gramm gekühlte Sahne steifschlagen und dann 400 Gramm gesüßte Kondensmilch („Milchmädchen“) vorsichtig unterziehen. In mehrere Portionen teilen und nach Geschmack zum Beispiel zerkleinerte Kekse oder andere Süßigkeiten, Nüsse, Karamellsirup oder Beeren hineingeben. Für etwa fünf Stunden tiefkühlen – voilà, schon wird der Balkon zur neuen Lieblings-Eisdiele. Weitere Rezeptideen gibt es zum Beispiel hier.

Auf digitale Schnitzeljagd gehen

Mehr Bewegungsdrang? Das Planetarium bietet nach wie vor eine digitale Schnitzeljagd quer durchs Wolfsburger Stadtzentrum an. Dafür einfach die App „Adventure Lab“ installieren und den QR-Code auf der Homepage des Planetariums scannen.

Frühling am Planetarium: Zwar bleiben die Türen wegen Corona geschlossen, dafür schickt das Planetarium die Wolfsburger auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd. Quelle: Britta Schulze

Online den Weg aus einem Escape-Room finden

In Wolfsburg ganz neu (und hoffentlich inzwischen spielbereit) ist eine Online-Variante der beliebten „Escape-Rooms“. Die Wolfsburger „Escape City“ hat zwar wegen Corona noch geschlossen, arbeitet aber mit Hochdruck an einer Alternative. Der Inhalt: „Anhänger des dunklen Lords haben ein Monster entfesselt, dessen Ziel es ist, all nicht-magischen Wesen zu vernichten“, kündigt Justin Schadlowsky von der „Escape City“ an. Die Spieler landen leider im Verlies des Monsters. „Nun müssen sie es irgendwie wieder unbeschadet aus dem Gefänigs herausschaffen, um den Plan zu stoppen, denn sonst müssen Unschuldige leiden.“ Das Abenteuer lässt sich nur am Laptop oder PC spielen, nicht am Handy oder iPad. Dafür können sich kontaktlose Teams bilden, weil jeder sich von zu Hause aus mit einem Code einwählt. Zu Redaktionsschluss war das Spiel noch nicht online, aber vielleicht haben die WAZ-Leser am Wochenende mehr Glück, wenn sie auf der Homepage der „Escape City“ nachsehen.

Kunstspaziergang durch den Schlosspark

Etwas ruhiger: Die Städtische Galerie empfiehlt einen Osterspaziergang im Schlosspark, wo es die Skulpturen von Thomas Kiesewetter, Bernhard Martin und vielen anderen zu entdecken gibt. „Haben Sie schon die Bodenarbeit von Ansgar Nierhoff entdeckt?“, regt Susanne Pfleger an.

Schlosspark: Hier gibt es nicht nur Blumen zu sehen – die Kunst rund ums Schloss lässt das Gelände zum Freiluftmuseum werden. Quelle: Britta Schulze

„Oder kommen Sie doch einmal in der Kunst-Station im Hauptbahnhof vorbei. Dort haben wir für Sie eine neue Installation von Anton Ginzburg eingerichtet. Mit ,algorithm_WOB’ präsentiert der in New York lebende Künstler eine Komposition, die auf der Grundlage eines Java-Skripts entstanden ist und ganz und gar künstlich generiert wurde.“

Bärlauch pflücken im Stadtwald

Mehr kulinarisch als kunstaffin wird der Spaziergang, wenn man ihn in den Stadtwald verlegt, denn hier ist der Bärlauch reif zur Ernte. Die grünen Blätter lassen sich zu Brotbelag oder Pesto verarbeiten.

Nicht mit Maiglöckchen verwechseln: Die Blätter des Bärlauch riechen nach Knoblauch, wenn man sie zwischen den Fingern zerreibt. Quelle: Holger Hollemann

Nur: Nicht mit Maiglöckchen verwechseln, deren Blätter nicht zum Verzehr geeignet sind. Im Zweifel die Blätter zwischen den Fingern verreiben: Maiglöckchenblätter riechen nicht nach Knoblauch – Bärlauch schon.

Rezept für Bärlauchpesto 2 Bund Bärlauch 1 EL Pinienkerne 50 g Käse (Pecorino oder Grana Padano) 100 ml gutes Olivenöl 1 TL Pfeffer ½ TL Salz Bärlauch waschen und kleinrupfen, Pinienkerne kurz anrösten, Käse zerkleinern. Gemeinsam mit dem Olivenöl im Standmixer zu einer gleichmäßigen Masse pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer mag, kann den Geschmack noch intensivieren, indem er zusätzlich etwas Knoblauch mitpüriert.

Stadtförster Dirk Schäfer erklärt: „Bärlauch ist keine geschützte Pflanze, er darf also geerntet werden. Allerdings nur für den Hausgebrauch, also in Handstraußgröße.“ Außerdem sollten Bärlauchfreunde nicht unnötig oft oder weit ins Unterholz stiefeln: „Gerade in dieser Jahreszeit stört man mit jedem Verlassen der Wege die Natur.“

Spazieren in der Autostadt oder der Natur

Ein Spaziergang ist auch in der Autostadt möglich, solange es nicht zu voll ist. Und wen es eher in die Natur zieht, der findet hier Inspiration für wundervolle Osterspaziergänge im Hasselbachtal, Ilkerbruch oder Drömling. Und wen es an Ostern zur Kirche zieht, der findet hier und da Ostergottesdienste zum Mitnehmen oder zum Beispiel am Samstag in Vorsfelde eine Osterüberraschung für Kinder.

Bei allem gilt: Abstand halten, Rücksicht nehmen, munter und gesund bleiben – die WAZ wünscht frohe Ostertage!

