Wolfsburg

Zu den Ausschreitungen an Silvester in Westhagen schreibt der ehemalige Wolfsburger Michael Maiwald:

Als ehrenamtlicher Feuerwehrmann in Hürth bei Köln bin ich einfach nur entsetzt über das, was in Westhagen geschehen ist. Gleichzeitig fühle ich mit den Kameraden, die wegen dieser Idioten ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.

Das ist kein Spaß mehr, das ist kriminell. Es kann nicht damit sein Bewenden haben, die Randalierer ausfindig zu machen und zu bestrafen. Vielmehr müssten die Täter dazu verpflichtet werden, Sozialstunden bei der Feuerwehr abzuleiten und bei Einsätzen mit rauszufahren.

Unbestritten ist der Imageschaden, den der Stadtteil erlitten hat. Da wurde die Arbeit der letzten 25 Jahre zunichte gemacht. Ich selber habe als Bürgervertreter die Diskussionen in Rat und SPD-Fraktion mitbekommen, wie man das Image des Stadtteils verbessern könnte. Der Rückbau von Mehrfamilienhäusern war da ein Aspekt, der bereits durchgeführt wird.

Und da kommen diese dummen Leute an und machen alles zunichte. Unglaublich.

Im Übrigen hat das auf dem nämlichen Video zu hörende jalla, jalla schon lange im Sinne von sich beeilen oder voran machen Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Und arabisch klingende Namen wie Yusuf kann sich jeder geben, bevor er oder sie ein Video postet. Dies sollten die Herrschaften von den AfD-Nazis eigentlich auch wissen, wenn sie schon die Neuen Medien nutzen.

Von Michael Maiwald