Das ist in den nächsten Tagen im Wolfsburger Kunstmuseum los

Stadtmitte

Kunst nach der Arbeit, unterwegs mit dem ArtMobil oder Online-Führungen: In den kommenden Tagen bietet das Wolfsburger Kunstmuseum ein buntes Programm für Kunstinteressierte und Familien an. Das ist die Übersicht:

Museumsdirektor erklärt Werke und Ausstellungskonzeption

Am Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr gibt es eine Führung durch die aktuell„Oil“-Ausstellung mit Museumsdirektor Andreas Beitin.

Kunstmuseum: Direktor Andreas Beitin führt durch die aktuelle Oil-Ausstellung. Quelle: Marek Kruszewski

Online-Führung Komm mit! zur Oil-Ausstellung

Ute Lefarth-Polland nimmt Interessierte am Donnerstag, 11. November, ab 18 Uhr virtuell mit durch die „Oil“-Ausstellung. Bequem von zu Hause aus gibt es einen ersten Eindruck durch kleine, thematisch ausgerichtete Rundgänge in die Schau. Die Zoomführung dauert 45 Minuten. Anmeldung unter shop.kunstmuseum.de.

Familienführung

Kunst für die ganze Familie gibt es am Sonntag, 14. November, ab 15.30 Uhr. Klein und Groß erleben gemeinsam die Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ mit der Künstlerin Elisabeth Stumpf.

Online-Führung Komm mit! zu True Pictures?

Das Museum für Photographie Braunschweig und das Kunstmuseum bieten am 16. November, ab 18 Uhr eine digitale Tour mit Liveschaltungen aus den Ausstellungen „True Pictures?“ von LaToya Ruby Frazier. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter kunstvermittlung@kunstmuseum.de

True Pictures? Künstlerin LaToya Ruby Frazier stellt ihre Menschenbilder im Kunstmuseum aus. Quelle: Roland Hermstein

Mit dem ArtMobil on Tour

Innerhalb eines Tages werden drei Ausstellungsorte besucht: In jedem Haus werden die Teilnehmende an einer Führung teilhaben können. Am Ende des Tages entsteht ein Gesamtblick auf die Ausstellungen True Pictures?Das ArtMobil startet um 9 Uhr am Sprengel Museum Hannover. Der Weg führt nach Braunschweig zum Museum für Photographie (Zustieg ca. 10.15 Uhr), der Bus wird dann um 11 Uhr am Kunstmuseum Wolfsburg eintreffen.Anmeldungen – für Start in Hannover unter: petra.sollorz@hannover-stadt.de; Tel. 0511 168 44646; für Start in Braunschweig unter info@photomuseum.de; Tel. 0531-75000; für Start in Wolfsburg unter: kunstvermittlung@kunstmuseum.de; Tel. 05361 2669 20. Mit der Anmeldung (Kosten 25 Euro) erhalten Teilnehmende einen Ablaufplan.

Art after Work

Entspannter Start in den Feierabend mit Art after Work am Donnerstag, 18. November, ab 16.30 Uhr: Zuerst gibt es Sekt und Süßes (abgepackt in kleinen Naschtüten), im Anschluss flanieren die Gäste durchs Museum und lauschen einer kurzen Einführung.

