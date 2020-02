Für die Motorradfahrer der Region begann die neue Saison immer mit der Motorradmesse im CongressPark. Doch diese Zeiten sind nun vorbei: 2020 – und auch in den Folgejahren – wird es die Messe nicht mehr in Wolfsburg geben. Stattdessen findet sie ab sofort in Braunschweig statt. Die WAZ erklärt, was hinter dem Umzug steckt.