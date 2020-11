„Wir sind Wolfsburg“: Eine Facebookgruppe für Wolfsburger

Wolfsburg

Es ist eine Seite von Wolfsburgern für Wolfsburger: die Facebook-Gruppe „Wir sind Wolfsburg“, die 2013 unter dem Namen „ Wolfsburg - DIE Stadt" an den Start ging. Als Corona kam, hieß sie zeitweilig „ Wolfsburg hilft“, seit Sommer gilt nun der neue Name. Gründer ist Daniel Olivier. Mittlerweile gibt es über 4600 Mitglieder, die Fotos und Texte rund um Wolfsburg posten.

Daniel Olivier, selbst bekennender und überzeugter Wolfsburger, ist positiv überrascht, wie gut die Resonanz ist. Ohne besondere Werbung. Seine Idee hinter dieser Gruppe: „Eine Plattform schaffen, auf der sich Wolfsburger austauschen können.“ Über Restaurants, die persönlichen Lieblingsplätze, bevorzugte Ausflugsziele oder Hilfe bei einem Problem. Eine Frau machte auf der Seite zum Beispiel einen Aufruf zu ihrem verschwundenen Hund. So verbreitete sich die Geschichte tausendfach in Windeseile.

Frau suchte jemanden, der Löcher bohrt – Hilfsangebote kamen prompt

Eine andere Userin fragte, ob jemand eine Bohrmaschine habe, um Löcher in ihre Zimmerdecke zu bohren. Hilfsangebote folgten prompt. Hilfe benötigt außerdem der Wolfsburger Hospizverein für sein neues Hospizhaus, das in Heiligendorf entstehen soll.

Daniel Olivier und seine Idee:

Es müssen nicht immer lange Texte sein, die die Mitglieder posten. Es kann auch nur ein schönes Foto sein. Zum Beispiel von einem Tor der VfL-Frauen. Als Corona kam, änderte sich (fast) alles – auch bei der Facebookgruppe. Weil verstärkt Hilfe gefragt war, wurde die nun verstärkt geliefert.

Wichtige Hilfe für Wolfsburger Gastronomen in schwierigen Corona-Zeiten

„Die Wolfsburger Gastronomie brauchte und braucht immer noch dringend Unterstützung“, erklärt Daniel Olivier, der eine Kaffeerösterei am Dunantplatz betreibt. Listen entstanden mit den Restaurants, die Außer-Haus-und Bringdienste anbieten. Deshalb benannte sich die Gruppe zeitweise in „ Wolfsburg hilft“ um. Weil diesen Namen aber schon ein Verein trägt, nannte sich die Facebookgruppe im Sommer in „Wir sind Wolfsburg“ um. Die Unterstützung in Corona-Zeiten ist aber geblieben.

Über 4600 Mitglieder gibt es, sogar die Polizei macht mit. Kürzlich warnte sie auf der Seite vor Trickbetrügern. Daniel Olivier freut sich über die große Resonanz und den regen Austausch. Nur selten muss der 46-Jährige eingreifen, weil jemand diskriminierende Dinge gepostet hat: „Wir haben sehr vorbildliche Mitglieder.“

Von Sylvia Telge