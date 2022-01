Das erwartet die Besucher des Wolfsburger Kunstmuseums in 2022

Wolfsburg

Das Kunstmuseum in Wolfsburg hat auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. In den Ausstellungen setzen sich die Künstler mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander. Es geht um Rassismus, Feminismus oder die Verschwendung von Ressourcen. Einblicke gibt es zudem in eines der bestgesicherten Gebiete der Welt.

Noch bis zum 10. April zu bewundern sind die eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Fotografien der Künstlerin LaToya Ruby Frazier. Die US-Amerikanern beschäftigt sich in ihren Fotografien, Videos und Performances mit sozialer Ungerechtigkeit, Rassismus, Arbeitsmigration aber auch Umweltverschmutzung. Das Kunstmuseum Wolfsburg präsentiert mit „True Pictures? LaToya Ruby Frazier“ die erste deutsche und bis dahin umfangreichste Einzelausstellung der vielfach ausgezeichneten Künstlerin.

Weiterhin zu sehen: Die Ausstellung „True Pictures? LaToya Ruby Frazier“. Quelle: Roland Hermstein

Ebenfalls bis zum 10. April ist die Ausstellung „Menschenbilder“ mit Werken verschiedenster Künstler zu sehen. Von Fotografien von Displaced Persons in New York nach ihrer Flucht aus dem vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Europa bis zu intimen Nahaufnahmen von spanischen Jugendlichen im Jahr 2020, die ein Porträt ihres Alltags zeichnen: bei „Menschenbilder“ dreht sich alles um die Themen Identität und die Wahrnehmung unseres Gegenübers.

Licht im Fokus im Wolfsburger Kunstmuseum

Ab 12. März bis 1o. Juli wird im Kunstmuseum in der abgedunkelten Halle das volle Spektrum der Lichtkunst in den Fokus gerückt – nicht ohne das die Ausstellung „Macht!Licht!“ auch kritisch den menschlichen Umgang mit Ressourcen kommentiert. Künstliches Licht galt zu Beginn der Moderne als Symbol modernen Lebens. Heute ist ein Leben ohne künstliches Licht nicht mehr denkbar, jedoch steht es gleichzeitig auch für Lichtverschmutzung und Energieverschwendung. „Macht! Licht!“ zeigt internationale künstlerische Positionen der Lichtkunst, die sich unter anderem mit sozialen, ökologischen oder ökonomischen Themen auseinandersetzen.

Beeindruckende Lichtkunst gibt es vom 21. Mai bis zum 18. September zu sehen. Quelle: Kunstmuseum

Vom 21. Mai bis zum 18. September ist dann die wegen Corona verschobene Ausstellung „Checkpoint. Grenzblicke aus Korea“ im Kunstmuseum zu Gast. Nord- und Südkorea sind seit 77 Jahren geteilt und seit 69 Jahren durch einen vier Kilometer breiten und 248 Kilometer langen Streifen getrennt, die Demilitarized Zone (DMZ). Sie ist nicht nur eine der bestgesicherten Grenzen der Welt, sondern markiert auch auf einzigartige Weise eine ideologische, kulturelle und nicht zuletzt auch psychologische Trennung zwischen den beiden koreanischen Nationen. 2011 wurde das forschungsbasierte „REAL DMZ PROJECT“ begonnen, um mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst die verschiedenen Themen von Grenzen und Trennungen zu verhandeln und Szenarien für eine mögliche gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Nach Stationen in London, Paris und Sydney kommt die Ausstellung nun nach Wolfsburg.

Der Feminismus und die Kunst

Im Herbst dreht sich im Kunstmuseum dann alles um den Feminismus. Trotz zahlloser Bewegungen und Demonstrationen kann auch im 21. Jahrhundert nicht von einer Gleichstellung der Geschlechter gesprochen werden. Mit der Ausstellung „Empowerment“ gibt das Kunstmuseum erstmals einen weltweiten Überblick über Kunst und diverse Feminismen seit 2000. Verhandelt werden Fragen bezüglich sozialer Ungleichheit, Sexismus, Rassismus, Migration, Antisemitismus, das Verhältnis von Körpern, Technologie sowie ökologische Anliegen. „Empowerment“ ist vom 10. September bis zum 8. Januar 2023 zu sehen.

Das Jahr 2022 beschließt die Ausstellung „Blow up. Vom Wachsen der Dinge“. Der Titel ist wörtlich zu nehmen: Diese Ausstellung wird rund um ein Kunstwerk arrangiert, das tatsächlich aufgeblasen wird – nämlich die Fleurs du Mal (1969) von Otto Piene. Die bedeutende Installation besteht aus sieben schwarzen „Kunststoff-Blumen“, die in rhythmischen Abständen aufgeblasen werden und wieder in sich zusammensinken. Daneben präsentiert das Kunstmuseum einen Querschnitt der jüngsten Schenkungen und symbolisiert so das „Wachsen“ der eigenen Sammlung. Die Ausstellung läuft vom 5. November bis zum 19. März 2023.

Von Steffen Schmidt