Am Wochenende knüpft das Wetter leider nicht an den schönen Freitag an, im Gegenteil: Es wird ungemütlich windig und regnerisch. Die Sonne lässt sich eher seltener Blicken, doch es gibt schon auch mal Lücken in der Wolkendecke. Es wird jedoch auch merklich kühler: Das ganze Wetter-Sammelsurium spielt sich bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad ab.