Wolfsburg

Ein abwechslungsreiches Programm vor allem mit musikalischen Highlights bietet das Scharoun Theater Wolfsburg im Oktober an. Aufgrund der wegen der aktuellen Auflagen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze sind ein paar Vorstellungen schon ausverkauft.

Stellenweise konnte da aber auch Abhilfe geschaffen werden. Für die „Schmidt Show on Tour“ gibt es wegen der riesigen Nachfrage am Mittwoch, 28. Oktober, noch eine dritte Vorstellung um 15 Uhr. Die Abendvorstellung und die am Vortag ist bereits ausverkauft. Das Original von der Reeperbahn wartet wieder mit Musik, Klamauk und tollkühner Akrobatik auf.

Die „Schmidt Show on Tour„ mit Elke Winter gastiert im Oktober gleich mit drei Vorstellungen im Theater. Quelle: Markus Richter

Kleinkunst auf der Hinterbühne des Scharoun Theaters

Sehr viel leiser wird es bei „ Magdalena Ganter: Chanson Noir“. Die Liedermacherin, Gewinnerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, gastiert am Samstag, 3. Oktober, auf der Hinterbühne. Die Konzerte mit ihrem langjährigen Weggefährten Simon Steger an Klavier, Akkordeon und Gitarre sind ein Ereignis mit dem Potential für Kult und führten die beiden zuletzt bis nach Georgien und China.

Außergewöhnlich wird es auf der Hinterbühne auch, wenn die Bühne Cipolla mit Edgar Allan Poes „Der Untergang des Hauses Usher“ am Montag, 5. Oktober, als Figurentheater mit Live-Musik aufführt. Am Freitag, 2. Oktober, gastiert das Theater Osnabrück mit Thomas Manns Klassiker „Mephisto“ im Wolfsburger Theater.

Eine explosive Show mit einer Mischung aus Zirkuskunst, akrobatischem Tanz, Multimedia-Bildern und Melodien von Nino Rota verspricht die Hommage „100 Jahre Fellini“ am Freitag, 23. Oktober, in Kooperation mit der Italienischen Konsularagentur Wolfsburg. Das Teatro Blu und das Athletic Dance Theatre Kataklò ehrt mit einer verträumten, magischen, leidenschaftlichen, teils lebendigen und teils melancholischen Reise eine der größten Figuren des Weltkinos.

100 Jahre Fellini: Zum 100. Geburtstag des italienischen Regisseurs Federico Fellini gibt es eine bunte Gala. Quelle: Teatro Blu

Italienisch wird es auch, wenn das Kammerorchester „I Musici di Roma“ am Freitag, 9. Oktober, um 16 und 20 Uhr gemeinsam mit dem Oboisten Albrecht Mayer auftritt. Es gibt Werke von Vivaldi, Sammartini und Alessandro Marcello zu hören. Das Kammerorchester existiert in der zweiten Generation bereits seit 1952.

Das Flüchtlingsdrama „Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen“, nach dem gleichnamigen Roman von Aharon Appelfeld wird am Donnerstag, 29. Oktober, in Zusammenarbeit mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde Wolfsburg gezeigt.

Etliche Shows und Comedy-Abende sind bereits ausverkauft

Nach aktuellem Stand ausverkauft sind Christian Ehrings Comedy-Programm „Anitkörper“ am Freitag, 30. Oktober, das Musical „ Doris Day – Day by Day“ am Donnerstag, 8. Oktober, die Komödie „Monsieur Pierre geht online“ am Samstag, 24. Oktober, und die Johann-Strauß-Operette „Wiener Blut“ am Sonntag, 25. Oktober.

Aktuelle Änderungen zum Programm finden Interessierte jederzeit im Internet unter www.theater.wolfsburg.de.

Karten nur an der Theaterkasse Karten für die Vorstellungen im Theater gibt es ausschließlich an der Theaterkasse an der Porschestraße 41D (gegenüber City-Galerie) und nicht mehr im Abonnement-Büro im Theater. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 53 61) 26 73 38 oder per E-Mail an karten@theater.wolfsburg.de.

Von Robert Stockamp