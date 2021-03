Wolfsburg

In den Osterferien wartet ein buntes Online-Familienprogramm auf kleine und große Phaeno-Freunde: Neugierige können via Livestream Küken beim Schlüpfen beobachten oder in einem Video über die außergewöhnliche Kugelbahn „Switzerball“ staunen. In Online-Workshops werden drei unterschiedliche kreative Aktionen für Familien angeboten. Außerdem hat das Wissenschaftsmuseum in YouTube-Videos Experimente und Bastelideen rund um Ostern zusammengestellt.

Aus der für Ende März geplanten Wiedereröffnung des Museums wird zwar vorerst nichts, dafür sind die Infektionszahlen zu hoch. Doch so können Familien sich trotzdem über ein tolles Programm freuen – und das völlig kostenlos.

Kükenschlüpfen: Das jährliche Schauspiel kann in diesen Ferien zwar nicht vor Ort, dafür aber im Livestream beobachtet werden. Quelle: Matthias Leitzke

In der Osterzeit schlüpfen voraussichtlich täglich Küken im Phaeno. Über einen Livestream können Kükenfans dieses Ereignis am 31. März von 12 bis 20 Uhr und vom 1. bis zum 5. April jeweils zwischen 10 bis 20 Uhr live auf www.phaeno.de beobachten. Nach dem Schlupf werden die Küken wieder nach Fallersleben zu ihren Züchtern gebracht. Die Aktion wird freundlicherweise vor Ort von dem Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung betreut. Teilweise werden Mitglieder des Geflügelzuchtvereins auch online für Fragen zur Verfügung stehen.

In einem Video über die Kugelbahn „Switzerball“ darf man über Klischees und Anekdoten aus unserem Nachbarland Schweiz schmunzeln: Die Kugel wird sich – nur durch einen Magneten gehalten – an einem Heißluftballon in die Lüfte begeben, Berge erklimmen, mit dem Postbus oder der Seilbahn fahren und sogar an einem Käsefondue vorbeikommen. Es macht Spaß, die Mechanismen zu beobachten.

Ein weiteres Highlight sind die Online-Workshops für Familien mit Kindern ab 7 Jahren. Im „Osterworkshop“ werden Eier genau unter die Lupe genommen und die Teilnehmer bauen gemeinsam ein Osternest.

Online-Workshops im Phaeno Das Phaeno lässt seine Freunde nicht im Stich: Das Team hat sich eine Reihe kostenloser Workshops für Familien mit Kindern ab sieben Jahren ausgedacht. Das sind die Termine: Mittwoch, 31. März, von 10.30 bis 11.30 Uhr (Osterworkshop) Donnerstag, 1. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Schattenspiele) Freitag, 2. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr (Osterworkshop) Montag, 5. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen) Donnerstag, 8. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen) Samstag, 10. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen) Anmeldungen sind telefonisch im phaeno Service-Center unter 05361 890 100 möglich – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Alle Infos zu Materiallisten und technischen Teilnahmevoraussetzungen gibt es auf www.phaeno.de.

Bei den „Märchenhaften Maschinen“ wird gemeinsam einen Mechanismus gebastelt, der selbst gebaute Figuren antreibt und bei den „Schattenspielen“ werden Geheimnisse rund um Licht und Schatten gelüftet.

Neben den Osterangeboten gibt es auf www.phaeno.de/angebote/phaeno-fuer-zuhause auch noch viele andere gute Ideen zum Mitmachen.

