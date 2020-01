Gefährlich, aber erlaubt: Darum gibt es so viele Schreckschusspistolen

Wolfsburg

Bei den Krawallen in Westhagen an Silvester wurden auch zahlreiche Schreckschusswaffen abgefeuert, einige zielten sogar mit Signalmunition auf Polizisten und Feuerwehrleute. Seit einigen Jahren sind diese Waffen in ganz Deutschland immer verbreiteter. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht von geschätzt mindestens 15 Millionen dieser Waffen. Der Trend sei beunruhigend, betont der Vize-Vorsitzende Jörg Radek.

Die Pistolen, die erstaunlich echt aussehen, werden zur Abschreckung und Notwehr verkauft. Das damit erkaufte Sicherheitsgefühl ist jedoch trügerisch. „Wer eine Waffe trägt, kommt auch in Verlegenheit, sie zu zeigen. Konflikte können so wesentlich schneller eskalieren“, warnt Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge.

126 Anträge auf Kleinen Waffenschein in Wolfsburg

Bei einigen jungen Männern sind die Waffen beliebt als Statussymbol und zum Rumballern – wie jüngst an Silvester in Westhagen. Die Pistolen verschießen zwar keine scharfe Munition, sind aber nicht ungefährlich. Trotzdem kann jeder Erwachsene diese Waffen kaufen.

„Nur wenn ich die Pistole in der Öffentlichkeit auch führen will, brauche ich den Kleinen Waffenschein“, erklärt Figge. In Wolfsburg stieg die Zahl der Anträge nach den massenhaften Übergriffen an Silvester in Köln sprunghaft an. Mittlerweile ist sie wieder etwas gesunken, im vergangenen Jahr waren es 126.

Anträge auf Kleinen Waffenschein in Wolfsburg: Nach dem sprunghaften Anstieg im Jahr 2015 ist die Nachfrage wieder etwas gesunken. Quelle: Christian Opel

„Das Geschäft ist eher rückläufig“, berichtet auch Hinrich Böllhoff vom gleichnamigen Eisen- und Haushaltswarengeschäft in Fallersleben. Er fügt hinzu: „Bei uns bekommen die Kunden die Funktionsweise der Waffe und Vorschriften dazu erklärt.“ Besitzer ohne Kleinen Waffenschein dürfen Waffen und Munition nur ohne direkte Zugriffsmöglichkeit transportieren, also am besten getrennt in verschlossenen Behältnissen.

Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist in der Öffentlichkeit verboten. Das ist entweder unbekannt oder es interessiert die Waffenfans nicht. Im Internet gibt es die Waffen nicht nur frei zu kaufen, es kursieren auch zahlreiche Videos mit Tipps und Tests.

Schreckschusspistolen Die Schreckschusspistolen sind legal und nicht besonders teuer. Für 100 bis 150 Euro werden sie auf zahlreichen Internetseiten verkauft. Dazu gibt es diverse Munition: Platzpatronen, die nur laut knallen, Patronen für grelle Blitze, kleines Feuerwerk oder mit Reizgas. 12, 15 oder auch 18 Patronen passen in die Magazine, die im Griff sitzen. Obwohl die Pistolen keine scharfe Munition verschießen können, sind sie nicht ungefährlich. Extrem heißes Gas tritt beim Schuss mit hohem Druck aus der Mündung. Videos im Internet zeigen, dass Papier schon bei einer Entfernung von 50 Zentimetern perforiert wird. Bei 30 Zentimetern Distanz werden Papierblätter zerrissen. Bei einer aufgesetzten Pistole reißt der Druck des Schusses ein Loch in eine Wassermelone.

Strengere Bedingungen für den Waffenschein ?

Teile der Politik erwägen darum schärfere Gesetze. Der Verkauf der Pistolen könnte an den Kleinen Waffenschein gekoppelt werden, fordern die GdP, Berlins Innensenator Andreas Geisel ( SPD) und die Grünen. Geisel sagt: „Es kann nicht sein, dass man Schreckschusswaffen kaufen kann, ohne den Schein vorzuzeigen.“

Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg dagegen hält die „geltenden Bestimmungen für ausreichend“. Die FDP meint, es brauche „nicht schärfere Gesetze, sondern bessere Kontrollen durch die Polizei“. Ulla Jelpke von der Linken lehnt es ab, „die vielen gesetzestreuen Träger solcher Waffen aufgrund einiger schwarzer Schafe in Mithaftung zu nehmen“.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ( SPD) kann sich hingegen strengere Bedingungen für Waffenscheine vorstellen. Das gelte auch für den Kleinen Waffenschein, hieß es kürzlich aus dem Ministerium. An den Millionen kursierender Schreckschusspistolen ändert das erst mal wenig.

Von dpa/co