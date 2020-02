Darum ist die Grippe gefährlicher als das Coronavirus

Wolfsburg

Atemschutzmasken sind in Wolfsburg beinahe ausverkauft, weltweit haben viele Menschen Angst vor dem Coronavirus. Dabei erreicht die Grippewelle gerade ihren Höhepunkt. Nach Angaben der Stadt sind in Wolfsburg aktuell 35 Menschen an Grippe erkrankt.

2019 gab es 330 Grippefälle in Wolfsburg

„Die Zahlen sind bislang ähnlich wie in den anderen Jahren“, betont Stadtsprecherin Elke Wichmann. Daraus lasse sich aber nicht ableiten, wie sich eine mögliche „ Grippewelle“ weiter entwickeln würde. In Wolfsburg wurden dem Gesundheitsamt im Jahr 2019 insgesamt rund 330 Grippefälle gemeldet. Das Robert-Koch-Institut ( RKI), Bundesbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, informiert auf ihrer Internetseite aktuell über Grippe und das Coronavirus. Jede Woche wird ein Grippe-Bericht veröffentlicht.

Grippe-Infektion muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden

Die Grippe, auch Influenza genannt, zählt nämlich zu den meldepflichtigen Krankheiten. Deshalb muss ein Arzt es dem zuständigen Gesundheitsamt melden, wenn ein Influenza-Virus bei einem Patienten nachgewiesen wird oder ein Todesfall durch die Krankheit eintritt.

Die Nachfrage ist wegen des Coronavirus gewaltig: Gunter Nabel, Inhaber der Widukind-Apotheke, mit einer Atemschutzmaske. Quelle: Nina Schacht

Grippewelle hat begonnen: 57 Menschen an Grippe gestorben

Die Grippesaison dauert meistens von Anfang Oktober bis Mitte Mai. Dass die Grippewelle auch in diesem Jahr über Deutschland rollt, zeigen Zahlen vom RKI. Aktuell wurden 35 712 bestätigte Fälle an die Behörde übermittelt. Insgesamt sind seit Oktober 57 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben. Somit sei die Influenza eine ganz konkrete Gefahr, vor allem für bestimmte Risikogruppen wie ältere Menschen, chronisch Kranke oder Schwangere.

Gesundheitsamt Wolfsburg empfiehlt Impfung gegen Grippe

Damit eine Erkrankung vermieden wird, rät das Gesundheitsamt Wolfsburg weiterhin zu Grippeimpfungen. Und dass die Wolfsburger das Ernst nehmen, merkt auch Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. In seiner Praxis in Vorsfelde, die er mit seiner Frau Petra führt, wird häufig nach einer Grippeschutzimpfung gefragt. „Vermutlich auch wegen dem Coronavirus, allerdings flacht die Nachfrage gerade wieder ab“, sagt der Wolfsburger Arzt.

Aus Sorge vor dem Coronavirus: In der Praxis von Dr. Christian Bekermann wurde häufiger nach einer Grippeschutzimpfung gefragt. Quelle: Roland Hermstein

Dass die Gefahr vor der Grippe wieder in den Köpfen der Menschen angekommen sei, freut den Allgemeinmediziner. Allerdings sei mit dem Coronavirus aus seiner Sicht auch eine gewisse Panikmache verbunden, die nicht angebracht sei. „Das Coronavirus spielt für uns im Alltag keine Rolle, mit der Grippe dagegen stecken sich im Moment viele Menschen an“, erklärt Bekermann.

Virus für ein gesunde Immunsystem kein Problem

Aufgrund der extrem niedrigen Zahl an Corona-Infizierten in Deutschland sei die Wahrscheinlichkeit sich mit der neuartigen Lungenkrankheit zu infizieren sehr gering. Besonders für immunkompetente, gesunde Patienten seien beide Krankheiten, die Grippe und das Coronavirus, kein Problem.

Lesen Sie auch:

Von Ann Kathrin Wucherpfennig