Darum hat Wolfsburg jetzt einen Klimabeirat

Wolfsburg

Die hektischen Personaldebatten sind Vergangenheit, jetzt dominierten moderate Töne den neuen Klimabeirat der Stadt Wolfsburg, der sich am Mittwochabend im Ratssaal zur konstituierenden Sitzung traf. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide hatte dazu sieben Vertreter der im Rat präsenten Parteien sowie 19 Delegierte aus Vereinen, Verbänden, Firmen und Organisationen begrüßen können. „Ich bin begeistert, wie das Thema Klima die Menschen bewegt“, sagte Hirschheide angesichts des großen Kreises.

Die Beiratsmitglieder hatten dann die Möglichkeit, ihre persönliche Motivation für die Mitarbeit darzulegen. „Das Klima ist das größte Thema unserer Zukunft“, betonte der Wolfsburger Naturschutzbeauftragte und NABU-Vorsitzende Michael Kühn. Was die Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden in ähnlicher Form bestätigten. Wie ein roter Faden zog sich durch nahezu alle Vorstellungen die Erwartung, mit dem Beirat, der dem Planungs-und Bauausschuss zuarbeitet, eine starke Stimme zu schaffen, die in Fachausschüssen und schließlich im Rat auch gehört wird.

Zunächst allerdings galt es, Regularien abzuarbeiten. Die Mitglieder des Beirats wurden förmlich verpflichtet, wobei man aus verständlichen Gründen diesmal auf den obligatorischen Handschlag verzichtete. Mit kleinen redaktionellen Änderungen wurde die Geschäftsordnung beschlossen, die erste und einzige Entscheidung des Abends. Weitere Anträge gingen zunächst in die Vorberatung, wurden allerdings vom Beirat überwiegend positiv bewertet. So die Verwaltungsvorlage, nach der Wolfsburg Mitglied im Klima-Bündnis werden solle und die Verwaltung aufgefordert werde, einen entsprechenden Aufnahmeantrag zu formulieren. Wesentlicher Bestandteil des Bündnisses ist die Verpflichtung, die CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu senken.

Der Klimabeirat Die sieben Wolfsburger Ratsparteien sind im neuen Klimabeirat vertreten, darüber hinaus sind 16 Vereine, Verbände, Institutionen und Firmen präsent. Vertreten sind der BUND, der NABU, das Naturschutzzentrum, Volkswagen und Volkswagen-Kraftwerk, die Radfahrverbände, VfL Fußball GmbH, die LSW Energie, die Wolfsburger Verkehrs GmbH, die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände, Vertreter der Kirchen, die Gewerkschaft Verdi, die Ostfalia Hochschule Standort Wolfsburg, Vertreter der Landwirtschaft sowie der Jäger und der Kleingärtner. Der Organisation Fridays for Future wird als ständiger Gast Rederecht im Klimabeirat eingeräumt.

Ein gemeinsamer Beschlussvorschlag der Fraktionen von SPD und Grünen betraf einen Masterplan Klimaschutz für Wolfsburg nebst konkretem Zeitplan. Die Fraktion Linke und Piraten beantragte ein Konzept, wie Einwohner oder Institutionen darin unterstützt werden können, durch Spenden die Baumpflanzungen in der Stadt zu forcieren. Weitere Anträge betrafen das nachhaltige Bauen (Grüne) mit entsprechenden Vorschriften für die Bauherren. Die reichen von der Begrünung von Flachdächern über Insektenschutzlampen bis zur Pflicht von Photovoltaik beziehungsweise Solar. Ebenfalls von den Grünen kam der Antrag, die im Stadtgebiet vorhanden Biotope zu vernetzen.

Der Klima-Beirat war sich einig darin, dass die Klimaziele zumeist nicht von heute auf morgen erreichbar seien. „Aber man kann dafür sorgen, dass sich endlich etwas bewegt“, so Elke Braun, Vertreterin der Radfahrverbände. Aktuell ist vorgesehen, dass sich die Mitglieder und beratenden Experten des Beirates viermal im Jahr treffen. Bei der abschließenden Beratung des nächsten Termin, der die gewünschte kurzfristige Taktung bestätigen soll, gab es allerdings schon die ersten Überschneidungsprobleme. Man einigte sich schließlich auf Donnerstag, 17. Dezember, 16 Uhr.

Von Burkhard Heuer