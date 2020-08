Wolfsburg

Wolfsburg die Wespenburg? Derzeit scheint es überall in der Stadt nur so vor den kleinen gelb-schwarzen Insekten zu wimmeln. Besonders schlimm ist es dort, wo sich viele Menschen aufhalten und es nach süßen Speisen duftet, wie zum Beispiel am Allersee.

Die Wespen machen sich aktuell in der ganzen Stadt bemerkbar

„Wir merken, dass momentan vermehrt Wespen am See unterwegs sind. Außerdem sind sie in diesem Jahr gefühlt sehr aggressiv“, berichtet Norman Beres von der DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg, die Wachdienste am Allersee leistet. Am vergangenen Wochenende habe es mehrere Einsätze wegen Wespenstichen gegeben. Auch in einer Facebook-Gruppe warnten bereits Wolfsburger vor den Wespen am Strand.

Vorsicht Wespen: Wo viele Wolfsburger sind, sind aktuell auch zahlreiche Wespen zu finden. Quelle: Roland Hermstein

Die Folgen der zahlreichen Wespen spürt auch Dr. Karsten Holz in seiner Apotheke in Detmerode: „Im Moment ist wieder die heiße Phase, in der viele Kunden wegen Wespenstichen kommen.“ Die Bäckerei und Konditorei Cadera hat aktuell ebenfalls mit den Tieren zu kämpfen: „Besonders in unseren Filialen ohne Klimaanlagen sind viele unterwegs“, sagt Cadera-Chefin Imke Wolf-Doettinchem. Für die Mitarbeiter sei das nicht ganz einfach: „Sie können nicht immer so genau aufpassen, wo die Wespen gerade sind und laufen Gefahr, gestochen zu werden.“

Schönes Wetter im Frühling sorgt für viele Wespen

Doch wo kommen die ganzen Tiere auf einmal her? Norbert Behrens ist der Insektenbeauftragte der Stadt Wolfsburg. Für ihn gibt es eine einfache Erklärung, warum in diesem Jahr besonders viele Wespen unterwegs sind: „Entscheidend dafür ist das Wetter im April und Mai, wenn die Wespen bei der Nestgründung sind. Ist es so wie in diesem Jahr sehr schön, dann ziehen alle Wespen, die mit der Nestgründung anfangen, diese auch durch.“

Behrens hat zudem eine Erklärung dafür, warum die Wespen ausgerechnet jetzt so sehr auffallen: Erwachsene Tiere brauchen zuckerhaltige Nahrung und finden diese in der Natur nur noch schlecht, da viele Pflanzen bereits verblüht sind. Herzhafte Speisen, wie zum Beispiel Wurst, verwenden die Tiere hingegen gerne für ihre Larven, die Eiweiß benötigen. Rund 600 Wespenarten gibt es in Deutschland, beim Eis am See oder am Kaffeetisch fallen vor allem die Gemeine und die Deutsche Wespe auf. Bei ihnen handelt es sich um „soziale Wespen“, die in großen Staaten zusammenleben.

Beeindruckend: Wespennestern können zu beachtlichen Bauten heranwachsen. Quelle: Sebastian Bisch

Der Insektenexperte empfiehlt, sich ruhig zu verhalten, wenn eine Wespe in der Nähe ist: „Man sollte auf keinen Fall nach ihr schlagen oder sie anpusten“, sagt Behrens.

Was bei einem Wespenstich zu tun ist Bei der Frage, wie ein Wespenstich zu versorgen ist, spielt die Lage des Stiches eine große Rolle: „Sollte eine Wespe in den Mund stechen, sollte man immer zum Arzt gehen“, sagt Apotheker Dr. Karsten Holz. Bei Symptomen wie Atemnot, Herzklopfen, Schwindel und Schwellungen im Gesicht, sollten Betroffene zudem einen Notarzt rufen – es könnte sich um einen allergischen Schock handeln. Dass sich der Stich rötet und anschwillt, ist hingegen normal: „Wie stark ein Stich anschwillt, hängt auch von der Giftmenge ab. Je nachdem, wie intensiv die Wespe zugestochen hat, kann sie unterschiedlich groß sein“, erklärt Holz. Schnelles Kühlen ist in jedem Fall sinnvoll. Gegen die Schwellung können zudem antientzündliche Sprays, Cremes und Gele helfen. Sie sind meist mit Antihistaminika oder einer niedrigen Dosis Cortison versetzt und lindern den Juckreiz. „Oft kann man sie im Kühlschrank aufbewahren, dann kühlen sie zusätzlich“, empfiehlt der Apotheker. Der Gang zum Arzt ist nur dann nötig, wenn der Stich mit der Zeit größer wird.

Wespen ohne „vernünftigen Grund“ zu töten, ist in Deutschland verboten. Laut dem Insektenbeauftragten ist es im eigenen Interesse jedoch ohnehin nicht zu empfehlen: „Wenn sie getötet werden, setzen die Wespen Pheromone frei, die andere vor der Bedrohung warnen.“ In der Folge kommen noch mehr Wespen zum Ort der Tat. Gleiches gelte auch nach einem Stich: „Der Gestochene ist danach chemisch markiert“, erklärt Behrens. Besser ist es daher, Speisen und Getränke im Freien abzudecken und die Wespen gegebenenfalls mit ätherischen Ölen zu vertreiben.

Von Melanie Köster