Darum gehen junge Leute ins X-Trem

Laagberg

Seit zwei Jahren haben die Jugendlichen am Laagberg einen Treffpunkt nur für sich: Im X-Trem in der Breslauer Straße können die 12- bis 15-Jährigen ungestört Zeit verbringen. Mittlerweile gibt es einen festen Kern von knapp 20 jungen Menschen, die regelmäßig in das Haus kommen. Und was sie dort so machen, stellten de Sozialpädagogen Oliver Skierecki und Yvonne Tancré am Donnerstag dem Ortsrat Mitte-West vor.

Vor dem Umzug war der Jugendtreff im Freizeitheim West

Vor dem Umzug ins ehemalige Café Extrem des Selbsthilfewerks nutzte die Einrichtung Räume im Freizeitheim-West im Samlandweg. Und musste sich den wenigen Platz mit Kita-Kindern und Senioren teilen. Bis es zu Konflikten kam, dauerte es nicht lang. „Irgendwann fühlten sich die Jugendlichen auch nicht mehr wohl und kamen einfach nicht mehr“, erinnert sich Tancré. Und Skierecki ergänzt: „Trotz Respekt anderen gegenüber – aber junge Menschen brauchen eben einen Raum, wo sie ganz sie selbst sein können.“

Umzug ins ehemalige Café Extrem erfolgte schrittweise

So folgte schrittweise der Umzug ins alte Café Extrem. Die Räume wurden renoviert und im Mai 2018 gab es die offizielle Eröffnung des Jugendhauses. Schon seit Mitte 2017 unterstützt der Ortsrat die Einrichtung mit Spenden. Insgesamt kamen rund 4000 Euro zusammen. Ortsbürgermeister Matthais Presia ( SPD): „Ihr leistet wirklich tolle und wichtige Arbeit.“

Das Jugendhaus von außen. Quelle: Roland Hermstein

Das Geld ermöglichte den Kauf einer Playstation. „Sie erfreut sich sehr großer Beliebtheit“, sagt Sierecki. Und die Jugendlichen wollten angenehmeres Licht und einen Kickertisch – beides bekamen sie ebenfalls. Zudem gibt es im dem Jugendtreff W-Lan. Und: Es konnten zwei Weihnachtsessen organisiert werden – kostenlos. Gratis war ebenfalls die Tagesfahrt nach Hamburg mit Besuch des Dialoghauses, wo die jungen Leute 90 Minuten im Stockdunkeln alltägliche Dinge verrichten mussten und so erlebten wie sich blinde Menschen fühlen. „Das kam super an. Viele von den Teilnehmern hatten zuvor noch nie Wolfsburg verlassen“, sagt Tancré. Denn bei einigen Kids sind die Eltern arbeitslos, das Geld sitze nicht locker. „Deshalb sind die Gratisangebote auch extrem wichtig“, sagen die beiden Sozialpädagogen. Und diese besonderen Veranstaltungen außerhalb der Reihe seien eben nur mit Hilfe von Spenden finanzierbar.

X-Trem ist eine Einrichtung der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg

Das Jugendhaus X-Trem in der Breslauer Straße 198 hat Dienstag bis Freitag immer von 14.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Es ist eine Einrichtung der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg.

Von Claudia Jeske