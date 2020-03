Darum fördert die Stadt Wolfsburg digitale Kulturprojekte

Wolfsburg

Malereien digital verfremden, Denkmäler über QR-Codes mit Internetseiten zur Geschichte verknüpfen oder die Datensammelwut in Bildern verdeutlichen: Künstler finden viele Wege, sich selbst und ihrem Publikum das Thema Digitalisierung zu erschließen. Die Stadt Wolfsburg hat dafür 2019 ein eigenes Förderprogramm ins Leben gerufen.

100 000 Euro für Kunstprojekte zum digitalen Wandel

Mit rund 100 000 Euro förderte die Stadt im vergangenen Jahr 14 Kulturprojekte, die den digitalen Wandel beleuchten oder sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, ist froh, dass die gesamte Fördersumme abgerufen wurde.

Weilmann hofft, dass die Haushaltsansätze für 2020 und 2021 trotz Sparpaket von der Politik mitgetragen werden. „Kunst und Kultur haben den Vorteil, dass sie das Thema Digitalisierung erlebbar machen.“ Vor zwei Jahren hätten sich mehrere Kultureinrichtungen mit Projektideen an die Stadt gewandt. Daraus sei die Idee für die Förderung entstanden.

Digitalisierte Malereien und Geschichte in QR-Codes

Zum Beispiel digitalisierte der Verein Crearte Bilder, die von Internetnutzern verfremdet und dann erneut ausgestellt wurden. Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums arbeiten gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte am Kultourguide. Touristen können an Denkmälern und Gebäuden QR-Codes einscannen, die zu Webseiten mit weiteren Infos führen. „Dabei setzen sich die Schüler mit Wolfsburgs Geschichte auseinander“, betont Stefan Krieger, Leiter des Geschäftsbereichs Kultur bei der Stadt Wolfsburg.

„Der digitale Wandel trifft alle Lebensbereiche“, meint Krieger. Künstler hätten viele Mittel, sich damit auseinanderzusetzen und könnten unterschiedliche Altersgruppen erreichen. So sprächen das VR-Café und 360-Grad-Videos von Ausstellungen im Hallenbad besonders Jugendliche an. Dagegen widme sich das Institut Heidersberger der Digitalisierung von Bildern aus Wolfsburgs Stadtgeschichte – ältere Bürger können über das Internet helfen, die Fotos in den Datenbanken einzuordnen und Personen zu identifizieren.

VR-Café im Hallenbad: Auch dieses Projekt wurde von der Stadt Wolfsburg gefördert. Quelle: Melanie Köster

Der Eigenanteil beträgt 25 Prozent

In Anspruch nehmen können diese Förderung sowohl Einzelkünstler und kleine Vereine wie Crearte als auch große Kultureinrichtungen wie Hallenbad und Phaeno. Der Eigenanteil beträgt 25 Prozent. „Auch eine Härtefallregelung ist denkbar“, sagt Krieger. Für das laufende Jahr wurde die Antragsfrist bis zum 31. März verlängert. Bis jetzt liegen laut Stadt sechs Bewerbungen vor.

Interessierte Künstler finden die Anträge sowie die Förderrichtlinien unter www.wolfsburg.de/kulturfoerderung. Unter Tel. 05361-282390 gibt Florian Wonneberger vom Geschäftsbereich Kultur außerdem weitere Infos.

Von Christian Opel