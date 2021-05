Dank einer Spende: Der Hospizverein Wolfsburg fährt klimaneutral ID.3

Stadtmitte

Eine Sorge weniger: Das Hospiz Wolfsburg fährt jetzt drei Jahre lang einen gesponserten ID.3. Sponsor ist die All Share Cars GmbH aus Mörse. Die möchte mit einem Modellprojekt die Energiewende vorantreiben und gleichzeitig bedürftigen Organisationen helfen.

Der ID.3 wird als „fahrende Zeitung“ vermarktet

Und so funktioniert’s: All Share Cars ist eine Start Up aus Mörse und vermarktet ID.3 als „fahrende Zeitungen“. Geschäfts- und Privatleute können Werbeflächen auf dem E-Auto für drei Jahre mieten. „Ist die Finanzierung gesichert, übergeben wir das Auto an Bedürftige“, sagt Luca Buono von All Share Cars. In diesem Fall an den Hospizverein Wolfsburg, der das Auto für Besuche bei schwerkranken Menschen nutzt.

Damit nicht genug: All Share Cars installiert zudem pro Projekt drei Photovoltaikanlagen. Eine auf dem Dach des Projektpartners – in diesem Falle das Dach des Hospizhauses in der Eichendorffstraße. „Die Photovoltaikanlage produziert Strom, mit dem der ID.3 geladen werden kann“, erklärt Buono. Der ID.3 fahre dadurch klimaneutral – und sei Vorbild für andere Projekte. Eine weitere Photovoltaikanlage will All Share Cars bei Bedürftigen in der Region installieren, eine dritte irgendwo auf der Welt. „In diesem Fall unterstützen wir die SOS Kinderdörfer“, so Buono.

Volkswagen und IG Metall unterstützen das Projekt

Unterstützt wird das Mörser Start Up von Volkswagen und der IG Metall. Gemeinsam sollen jetzt elf weitere hilfsbedürftige Organisationen mit ID.3 ausgestattet werden. „In jeder Region sollen zwölf Fahrzeuge unterwegs sein“, sagt Buono. Nach drei Jahren kommen die ID.3 in einen Gebrauchtwagenpool und können von weiteren sozialen Einrichtungen genutzt werden. Gleichzeitig starten zwölf neue Projekte pro Region.

Von Carsten Bischof