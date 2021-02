Deutschland liegt weiterhin fest in den Fängen des Kältehochs „Helida“ über Skandinavien. In dessen Einflussbereich kann sich die arktischer Polarluft über den Schneeflächen immer wieder regenerieren, so dass es weitgehend dauerfrostig bleibt. Trotz reichlich Sonnenschein liegen die Temperaturen weiterhin im Minusbereich. Heute werden zwischen -3 und -10 Grad erwartet.