DRK-Notfallstaffel aus Wolfsburg ist auf dem Weg ins Katastrophengebiet

Wolfsburg

Das DRK Wolfsburg unterstützt die Rettungskräfte nach den Unwetter- und Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz mit psychologischem Beistand. Fünf Kriseninterventionshelferinnen des Kreisverbands machten sich am Sonntagvormittag unter Leitung von Heike Isola auf den Weg zur Einsatzzentrale am Nürburgring, wo die aus ganz Deutschland anreisenden Helferinnen und Helfer eingewiesen werden.

DRK-Einsatz dauert bis Dienstag

Am Samstagabend leitete Jürgen Teichmann, Vorsitzender des DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte, die Anforderung für die psychosoziale Notfallstaffel weiter. Die Mitglieder dieser Staffel sind ausgebildet, um sowohl Angehörigen von Todesopfern und Vermissten als auch Zeugen und Zeuginnen oder den Einsatzkräften vor Ort bei der Bewältigung der traumatisierenden Erlebnisse zu helfen. Der Einsatz in Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich bis zum Dienstag dauern.

Jürgen Teichmann: Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wolfsburg Mitte übermittelte die Anfrage des Landes an seine Stellvertreterin Heike Isola – sie leitet die psychosoziale Notfallstaffel. Quelle: privat

Weitere Hilfsorganisationen in Wolfsburg bleiben vorerst in Rufbereitschaft, um kurzfristig im Katastrophengebiet zu unterstützen oder erschöpfte Rettungskräfte abzulösen. „Wir halten uns ebenfalls bereit und können innerhalb von zwölf Stunden abreisebereit sein“, sagt Rouven Heling von der DLRG Wolfsburg. Auch die Freiwillige Feuerwehr und das THW in Wolfsburg sind von ihren Landesverbänden voralarmiert. Vom THW Niedersachsen-Bremen sind bisher 480 Kräfte aus 30 von 79 Ortsvereinen zwischen Düsseldorf und dem Nürburgring eingesetzt. „Wir alle denken und fühlen mit den Angehörigen“, betont Feuerwehrverbands-Sprecher Daniel Lieske.

Gefahr für Wolfsburg?

Für den Fall von Unwettern in Wolfsburg halten sich alle sowieso jederzeit bereit. „Das Problem bei Starkregen ist ja, dass man nie so genau weiß, wo er runterkommt“, sagt Lieske und erinnert an den 13. Juni 2020, als sich zum Beispiel in Vorsfelde und in der Innenstadt Wolfsburgs die Straßen in reißende Bäche verwandelten, während es in Westhagen und Detmerode keine Probleme gab. „Anders als in den jetzt von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten gibt es ja bei uns auch keine größeren Flüsse oder Hanglagen“, sagt Lieske. Die Gefahr sei also schon grundsätzlich niedriger.

Zurzeit gibt es zudem keine Unwetterwarnungen für die Region. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist bis Montag nur rund um die Alpen mit Starkregen oder Hagelschauern zu rechnen.

Von Andrea Müller-Kudelka