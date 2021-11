Innenstadt

Burger, Pommes, Milkshakes, Hot Dogs und Sandwiches – diese Auswahl bietet der Burgerladen „Five Guys“ ab Montag, 15. November, um 11 Uhr in Wolfsburg. Dann eröffnet er in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW).

Neben den berühmten Burgern gibt es die ebenso berühmten Pommes. Außerdem Milkshakes, Hot Dogs und Sandwiches. Die Einrichtung ist wie in einem typischen „American Dinner“, alles ist in den Firmen-Farben Rot/Weiß. Five Guys ist im DOW in den ehemaligen Geschäftsräumen eines Herrenausstatters. Direkt gegenüber von Tommy Hilfiger und Adidas.

Ehrliche, handgemachte Burger

Five Guys steht für gute, ehrliche und handgemachte Burger und Fries, sagt das Unternehmen. Die Pommes wurden mehrfach ausgezeichnet. Die Kartoffeln werden jeden Morgen von Hand gewaschen und geschnitten und die Burger frisch vor den Augen der Gäste individuell nach Wunsch zubereitet. Den Gästen stehen dabei 15 kostenlose Toppings zur Auswahl, aus denen sich jeder seinen persönlichen Lieblingsburger aus insgesamt über 250 000 Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen und frisch zubereiten lassen kann.

Der Burgerladen Five Guys eröffnet am Montag im Wolfsburger DOW. Quelle: Katrin Kutter/Symbolfoto

DOW-Chef Michael Ernst freut sich schon drauf: „Die Five Guys’ Eröffnung ist für uns nochmals enorm wichtig und wird unser gastronomisches Angebot im Center abrunden.“ Er ist überzeugt, dass „auch viele überregionale Kunden zum Burger essen zu uns ins Center kommen werden.“

Auch Jörg Gilcher, Head of Germany bei Five Guys, fiebert der Neueröffnung in Wolfsburg entgegen. Jede Eröffnung sei besonderes, alle freuten sich auf den Start in Wolfsburg. „Unser Restaurant wird hier auf einer außergewöhnlichen Fläche eröffnen und wir sind davon überzeugt, dass unser Konzept in Wolfsburg positiv einschlagen wird“. Am Montag, 15. November, geht es los.

Übrigens: Auch an Sonntagen ist geöffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 21 Uhr.

