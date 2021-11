Stadtmitte

„Five Guys“ gibt es jetzt auch in Wolfsburg. Die amerikanische Burgerkette eröffnete am Montag ihre 29. deutsche Filiale in den Designer Outlets (DOW). Schon vor dem offiziellen Start um 11 Uhr bildete sich am Eingang eine Menschenschlange.

„Es ist Montagfrüh, noch keine Zeit zum Mittagessen – und trotzdem kommen die Leute“, freute sich DOW-Center-Manager Michael Ernst. Natürlich probierte auch er einen Burger. Und der schmeckte: „Sensationell gut.“

Die Gäste schwärmen von Five Guys

Die anderen Gäste waren ebenfalls begeistert. „Ich kenne Five Guys aus den USA. Die Burger und vor allem die Pommes sind unschlagbar“, schwärmte Mats Petersen. Auch von Leane Duschka und Nils Seidelmann gab es nur Bestnoten. „Alles ist frisch und handgemacht“, loben die beiden. „Wir sind große Fans von Five Guys.“ Nicht nur wegen des leckeren Essens. Nils Seidelmann hat mal bei der Burgerkette gearbeitet und wollte jetzt seine ehemaligen Kollegen im DOW besuchen.

Die Eröffnung von Five Guys in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die US-Burgerkette Five Guys eröffnete im DOW

Die Burger, aber vor allem private Beziehungen waren der Grund für Martina, Mike und Thomas Laumann extra von Salzgitter nach Wolfsburg zu fahren: Sohn Pascal baute die Five-Guys-Filiale in Wolfsburg mit auf und arbeitet jetzt dort. „Wir besuchen ihn“, verrieten die Laumanns. Das hatten sie zuvor in Paris, Hamburg und München gemacht. Dort arbeitete Pascal ebenfalls für Five Guys.

Die Burgerkette wollte unbedingt nach Wolfsburg

Dass nicht nur Wolfsburger kommen, sondern dazu noch Gäste von außerhalb – darauf setzt Michael Ernst, aber auch die Burgerkette. „Wir wollten schon lange nach Wolfsburg und haben nach einem geeigneten Standort gesucht“, erzählte Jörg Gilcher, Deutschland-Chef von Five Guys. In den Designer Outlets fand man ihn.

Das schmeckt: DOW-Chef Michael Ernst mit seinem Burger. Quelle: Boris Baschin

Michael Ernst freut sich darüber. „Unsere gastronomische Auswahl ist damit noch größer.“ Das Besondere bei Five Guys: Der Gast kann sich Hamburger, Cheeseburger oder Bacon-Burger ganz individuell zusammenstellen: 15 kostenlose Toppings stehen zur Auswahl - daraus ergeben sich sage und schreibe 250 000 Kombinationsmöglichkeiten. Die Milchshakes lassen sich übrigens ebenfalls individuell mixen.

Das ist Five Guys Five Guys ist eine amerikanische Schnellrestaurantkette, die 1986 in Arlington im US-Bundesstaat Virginia gegründet wurde. Der heutige Hauptsitz ist heute in Lorton, Virginia. Forbes bezeichnete Five Guys im Jahr 2012 als schnellstwachsende amerikanische Restaurantkette. Um sich von Mitbewerbern abzugrenzen und Alleinstellungsmerkmale zu haben, setzt die Kette auf frische und handgemachte Produkte, wie die Kartoffeln für die Pommes, die vor Ort geschnitten werden. Außerdem setzt das Unternehmen auf eine Filialgestaltung mit offener Küche und auf eine Individualisierung des Angebotes durch den Kunden, in dem er sich seine Burger, Milchshakes und anderes persönlich zusammenstellen kann durch eine Auswahl an verschiedene Zutaten wie Tomaten oder auch Soßen.

Alles wird bei Five Guys frisch zubereitet – vor den Augen der Kunden. Das ist Firmenphilosophie. Und alles ist handgemacht. Das gilt auch für die Pommes, die in Erdnussöl frittiert werden. Deshalb der besondere Geschmack. „Unsere Kartoffeln für die Fries werden jeden Morgen von Hand gewaschen und geschnitten“, so Gilcher. Es ist also viel zu tun. Deshalb die 36 Mitarbeiter – und Five Guys sucht noch weitere. Um das Team auf die Eröffnung einzustimmen, gab es eine Torte für die Mitarbeiter.

Drei Monate dauerte der Umbau des Wolfsburger Five-Guys-Shop. 350 Quadratmeter groß ist die Fläche, die Einrichtung ist wie in einem amerikanischen Diner mit den typischen Sitzbänken. Alles in Rot-Weiß. Den Firmenfarben. Radhia Gritli gefällt’s. Die Seniorin ist eigentlich kein Burger-Fan. „Aber wenn etwas in Wolfsburg neu geöffnet, gehe ich hin und schaue es mir an.“

Von Sylvia Telge