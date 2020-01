DLRG Wolfsburg verleiht 207 Schwimmabzeichen

Stadtmitte

Das DLRG-Heim am Schillerteich ist einfach zu klein. Das war am Samstag wieder mal zu sehen. Die Lebensretter hatten zum Ehrungstag eingeladen, bei dem insgesamt 207 Schwimmabzeichen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene übergeben wurden. Das ist eine stolze Zahl, freut sich Linda Beres, Technische Leitung Ausbildung. Und weil fast alle Kinder ihre Eltern mitgebracht hatten, platzte das kleine Heim fast aus allen Nähten.

Von Seepferdchen über Junior-Rettungsschwimmabzeichen und Rettungsschwimmen in Gold –alles war bei den Prüfungen dabei. Besonders erfreulich sei, dass so viele Kinder die Kurse bei der DLRG erfolgreich abgeschlossen hätten – und jetzt schwimmen könnten. Der bundesweite Trend ist erschreckend: Laut einer DLRG-Studie von 2019 können immer weniger Kinder sicher schwimmen.

Immer weniger Kinder können sicher schwimmen

Nur noch 40 Prozent aller Kinder erreichen zurzeit bis zum Abschluss der vierten Klasse das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Ende der 1980er-Jahre waren es noch mehr als 90 Prozent. Der so genannte Freischwimmer gilt als Mindestvoraussetzung für sicheres Schwimmen. Ein Grund dafür sei, dass es immer weniger Bäder gebe, außerdem bieten viele Grundschulen heutzutage weniger Schwimmkurse an als früher.

Bei der Wolfsburger DLRG läuft die Schwimmausbildung aber gut, sagt Linda Beres. „Wir tragen dazu bei, dass diese Entwicklung nicht noch schlimmer wird.“ Bei den Prüfungen müssen die jungen Schwimmer aber einiges leisten. „Ihr habt Höchstleistungen vollbracht“, lobte die Ausbildungsleiterin. Deshalb zeichnete die Wolfsburger Ortsgruppe die Prüflinge im Rahmen einer kleinen Feierstunde aus. Es war bereits der 46. Ehrungstag. Ehre wem Ehre gebührt.

Die Anforderungen sind nicht ohne

Langstreckentauchen, kraulen, bewusstlose Personen aus dem Wasser retten – die Anforderungen bei den verschiedenen Abzeichen sind nicht ohne. Deshalb haben nicht alle Kinder die Prüfungen geschafft. Linda Beres hatte für sie bei der Ehrungsfeier tröstende Worte: „Ihr müsst weiter üben – fleißig trainieren gehört dazu.“ Neue Schwimmkurse beginnen wieder im Februar.

Von Sylvia Telge