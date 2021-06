Wolfsburg

Wo war eigentlich die DLRG am Mittwochabend, als Jungs verzweifelt nach ihrem verschwundenen Freund am Allersee suchten? „Unsere ehrenamtlichen Mitglieder sind nur an den Wochenenden im Einsatz“, erklären Einsatzleiter Rouven Hehling und Norman Beres. Am Samstag, 29. Mai, hat für die rund 30 Aktiven der DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg die Rettungssaison 2021 begonnen.

Saison läuft bis Mitte Oktober

Von April bis Mitte Oktober halten sich die Vereinsmitglieder normalerweise bereit, um bei entsprechend gutem Wetter samstags und sonntags die DLRG-Wachzentrale im Allerpark zu besetzen, die hinter einer Reihe von Bäumen in Nähe des weit sichtbaren Wachtturms etwas versteckt liegt. Kernzeit: 10 bis 18 Uhr. „Aber wenn noch viel los ist, bleiben wir auch mal länger“, sagt Beres. Mindestens sieben Personen sollten in der Hochsaison pro Schicht vor Ort sein. Das heißt: Jeder und jede hat meist mehrere „Dienst-Wochenenden“ im Monat. „Aber natürlich können wir niemanden zwingen. Es ist schließlich ein Ehrenamt“, betont der Einsatzleiter.

Keine Prüfungen wegen Corona

Alle zwei Jahre müssen die Mitglieder ihre Rettungsschwimmfähigkeit neu unter Beweis stellen – eigentlich. Weil seit 2020 aufgrund der geschlossenen Hallenbäder niemand kontinuierlich trainieren konnte, wurde die Gültigkeit des Rettungsschwimm-Passes vorerst ohne neue Prüfung verlängert. Beres sagt: „Jetzt sind gerade alle dabei, sich wieder fit zu machen. Keine Angst, wir können noch retten.“

Auch wenn die DLRG nur an den Wochenenden aktiv ist: Bei drei bis vier Personensuchen ist der Wolfsburger Verein pro Jahr im Einsatz. „Zum Glück läuft es meist ähnlich glimpflich ab, wie im Fall des Achtjährigen am Mittwoch“, sagt Beres. Er selbst war allerdings auch mit dabei, als ein Jugendlicher im Jahr 2016 nach einem Badeunfall vom Notarzt reanimiert wurde, zwei Tage später aber trotz der Hilfe im Klinikum an den Folgen des Sauerstoffmangels verstarb. „Wir sind alle ausgebildete Sanitäter“, sagt Beres. Deshalb sei der Allersee eine der sichersten Badestellen der Region – zumindest, wenn die DLRG genügend Helfende aufbieten kann. „Wie alle Vereine könnten wir Verstärkung immer gut gebrauchen!“

Von Andrea Müller-Kudelka