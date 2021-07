Wolfsburg

Der große Hackerangriff Anfang Juli auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya hat schlimme Folgen für Unternehmen in der ganzen Welt: Betroffen ist auch die Wolfsburger Wohnungsbaugesellschaft Neuland. Denn die Cyberattacke traf einen Hamburger IT-Dienstleister, der Kunde von Kaseya ist. Über dieses Hamburger Unternehmen wickelt die Neuland ihren Kundenservice ab.

Der betroffene Server ist seit zwei Wochen heruntergefahren, deshalb können zum Beispiel Reparaturen, die Neuland-Mieter melden, nicht zügig abgearbeitet werden. Auftragsannahme, Termine für Reparaturen vereinbaren, Wohnungsabnahmen – das und noch mehr wurde über die Software im Regelfall schnell abgewickelt. Seit dem Ausfall ist das allerdings nicht mehr wie gewohnt möglich, sagt die Neuland. Weil eine Einsicht in die Terminkalender der Handwerksfirmen nicht mehr möglich sei.

Neuland-Server wurden nicht angegriffen

Aber nicht nur bei neuen Schadensmeldungen gibt es Probleme, sondern auch bei bereits vereinbarten Aufträgen, erklärt Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung. Eine Einsicht in diese Unterlagen sei zurzeit nicht möglich. Mieter können deshalb derzeit keine Auskünfte über den aktuellen Sachstand bekommen.

Neuland-Chef Hans-Dieter Brand Quelle: Neuland

Eins ist Brand ganz wichtig: „Die Neuland-Server wurden nicht angegriffen, die Kunden- und Mieterdaten sind sicher“, betont er. Der bedauert die Unannehmlichkeiten. „Dies ist eine nicht vorhersehbare Situation und wir verstehen, dass unsere Kunden unzufrieden sind. Wir geben unser Bestmögliches.“ Dringende Reparaturmeldungen und Anfragen nehme die Neuland natürlich weiterhin an – muss sie wegen des Serverausfalls aber manuell bearbeiten. Und das dauert.

Personal im Service Center verstärkt

Die Neuland hat auf den Serverausfall reagiert und das Personal im Service Center verstärkt, „um den vermehrten Kundenanfragen zumindest telefonisch nachkommen zu können.“ Über Social Media informierte sie ihre Kunden über die Folgen der Cyberattacke.

Dieser Zustand kann noch einige Tage dauern. Erst nach Wiederinbetriebnahme der Server des Hamburger ­IT-Dienstleisters könnten die angefallenen Aufträge und Anfragen abgearbeitet werden. Die Neuland bittet um Verständnis in dieser Ausnahmesituation und bittet Kunden, von nicht dringenden Anfragen abzusehen. „Wir tun, was wir können“, versichert Brand. Für Kunden, aber auch für Mitarbeiter seien die Folgen der Hackerangriffs in den USA nicht lustig.

Wann die Neuland wieder in den Normalbetrieb übergehen kann, stehe noch nicht genau fest. Anfang nächster Woche sollen die abgeschalteten Systeme wieder hochgefahren werden. Voraussichtlich Ende nächster Woche könne die Wohnungsbaugesellschaft wohl wieder in ihrem regulären Modus arbeiten – nachdem sie die Anfragen abgearbeitet habe. Termine für Reparaturaufträge werde nach Dringlichkeit priorisiert.

Von Sylvia Telge