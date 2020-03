Nervennahrung: Cupcakes mit Cremehaube

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Woche drei in unserer trauten Gemeinschaft. Es bleibt anstrengend, aber manches spielt sich auch ein. Mittlerweile ist Marlas erste Frage am Morgen: „Mama, was kochen wir heute? Und wann machen wir das?“ Als Belohnung für ihren guten Umgang mit der Situation darf sie entscheiden, was es als nächstes in unserem kleinen Kochstudio geben soll. Ein Blick in den Gefrier- und. Kühlschrank reicht ihr für die Entscheidungsfindung aus: „Oh, ich möchte heute Chicken Nuggets mit Pommes und Ketchup und Majo essen.“ Okay, Chicken Nuggets habe ich tatsächlich als Notlösung noch im Kühlschrank, und im Gefrierschrank habe ich sogar noch eine angebrochene Tüte Pommes Frites gefunden.

Ziemlich schnell hat Marla dann allerdings festgestellt, dass das kein richtiges „Was koche ich heute?“-Rezept ist. Aber meine Tochter ist durchaus erfinderisch - „Wir können doch etwas backen…vielleicht Muffins!?“ Warum eigentlich nicht, Grundzutaten sind vorrätig, und ein passendes Muffins-Grundrezept habe ich auch irgendwo parat. Aber wenn schon ungesund, dann richtig. Die Muffins dürfen gerne noch ein cremiges Topping bekommen, das Marla dann mit den angesammelten Dekostreuseln verzieren kann.

Fix sind die kleinen Küchlein zusammengemischt und landen im Ofen. Während der Backzeit mache ich mich mal schnell auf die Suche nach einem Rezept für das Frischkäse-Butter-Frosting - Haha, nix mit schnell. Unglaublich, was es da für Unterschiede gibt. Ein Rezept mit Erfolgsgarantie enthielt in der Zutatenliste 300g Puderzucker. So viel habe ich natürlich nicht vorrätig und nur für Puderzucker in den Supermarkt fahren? Dafür sind mir meine Einweghandschuhe zu kostbar. In einem Buch für Cupcakes habe ich ein Rezept mit nur 4 EL Puderzucker entdeckt – die Menge gibt meine Packung noch her. Es hat funktioniert, und Marla konnte endlich mit dem Dekorieren der Cupcakes beginnen – und ich mit der Küchensanierung.

Viel Spaß beim Nachbacken – Tipp: Staubsauger vorab auf seine Funktionstüchtigkeit prüfen oder keine Streudeko verwenden...

Muffins mit buntem Topping

Zutaten für dei Muffins:

200g weiche Butter

150g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

4 Eier

200g Mehl

2 gehäufte TL Backpulver

1 Prise Salz

Zutaten für das Topping:

150g weiche Butter

4 EL Puderzucker

1 Packung Frischkäse (175g)

Saft einer halben Zitrone

Streudeko

12er Muffinblech mit Papier- oder Silikonförmchen

Süß und bunt: Cupcakes sind schnell gemacht – und auch schnell verzehrt. Quelle: Laureen Möller

Zubereitung:

Den Backofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Mehl mit Backpulver und Salz mischen. Butter und Zucker cremig schlagen und die Eier nach und nach unterrühren. Die Mehlmischung zügig unterrühren und den Teig ggf. mit Lebensmittelfarbe einfärben.

Teig in die Förmchen füllen und im mittleren Bereich des Backofens für 20 Minuten backen. Anschließend die Küchlein richtig auskühlen lassen.

150g weiche Butter mit Puderzucker cremig schlagen. Kühlschrankkalten Doppelrahmfrischkäse und dann den Zitronensaft unterrühren. Die Creme auf den Küchlein verteilen ( mit Spritzbeutel oder Löffel) und verzieren.

Von Laureen Möller