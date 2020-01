K 46/Hubertusstraße: Wie geht es mit der Crash-Kreuzung weiter?

Wolfsburg

Kommt nun die Ampel für die Crash-Kreuzung an der K 46? Am Dienstag, 4. Februar, ist eine Sondersitzung der Ortsräte Kästorf/Sandkamp, Brackstedt/Velstove/ Warmenau und Nordstadt angesetzt. Die Politiker beraten ab 17 Uhr in der Nordstadt im Mehrgenerationenhaus über die „Signalisierung des Knotenpunktes“, wie es in der Verwaltungssprache heißt, also eine Ampel an der Einmündung der Hubertusstraße.

„Wir werden uns nicht dagegenstellen“

„Ich bin gespannt, was am Dienstag nun vorgelegt wird“, sagt Angelika Jahns, Ortsbürgermeisterin Brackstedt/Velstove/ Warmenau. Sie geht davon aus, dass die Stadt auf eine Testphase verzichtet und gleich eine dauerhafte Ampel errichten will. Ähnliches vermutet Nordstadt-Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer: „Wir werden uns als Ortsrat nicht dagegenstellen. Wir können nicht riskieren, dass weitere Unfälle passieren, auch wenn ich mir einen Kreisel gewünscht hätte.“ Angesichts der angespannten Haushaltslage werde der Stadt aber nur der Bau einer Ampel übrig bleiben.

Sechs Unfälle im Jahr 2019

Seit Jahren wird über die Frage debattiert, ob an der Kreuzung eine Ampel oder ein Kreisel errichtet werden soll. Die Stadtverwaltung favorisiert als schnellste und kostengünstigste Lösung den Bau einer Ampel. Bei einer Sitzung des Ortsrats Nordstadt im September kündigte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide zunächst einen Testlauf an.

Doch eine provisorische Ampel wurde bisher nicht aufgestellt. Nachdem es allein im vergangenen Jahr sechs Unfälle gab, ließ die Stadt zumindest ein Warnschild aufstellen. In Höhe der Einmündung Hubertusstraße in die Jembker Straße (K 46) gilt nun Tempo 50, ein Zusatzschild warnt vor dem Unfallschwerpunkt.

Die Bürgermeister wünschen sich einen Kreisel

„Warum wird die Kreisellösung zerredet?“, ärgert sich Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp. Er befürchtet wie auch Jahns durch den Bau einer Ampel eine steigende Belastung der Hubertusstraße durch Stop-and-Go-Verkehr. Die Verwaltung argumentiert, dass es einen Kreisel mit Extraspuren brauche, um den vielen Verkehr aufzunehmen. Der dafür notwendige Landerwerb mache das Verfahren teuer und langwierig.

14 000 Fahrzeuge am Tag

Das Grundproblem bleibt die hohe Zahl der Pendler, die durch die Ortschaften fahren. 14 000 Fahrzeuge wälzen sich täglich allein über den Knotenpunkt Hubertusstraße/K 46. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für den Verkehr im Wolfsburger Norden“, fordert Garippo. „Der Verkehr hat durch die IT-City noch zugenommen.“ Und Jahns ergänzt: „Wir brauchen einen Ausbau der B 188.“ Bis dahin würden sich die Pendler weiterhin Wege durch die Ortschaften suchen.

Von Christian Opel