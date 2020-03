Coronavirus: Wolfsburgs Italiener machen sich große Sorgen

Wolfsburg

Wolfsburgs Italiener blicken mit zunehmender Sorge auf die Coronavirus-Krise in ihrer alten Heimat: Dort gibt es die meisten mit dem Virus infizierten Menschen in Europa. Inzwischen gilt das ganze Land als Sperrzone, auch Touristenmetropolen wie Rom gleichen deshalb Geisterstädten. Die Italienische Konsularagentur in Wolfsburg bekommt täglich Anfragen von Italienern – aber auch von Deutschen.

„Alle Anfragen betreffen Urlaubsreisen, aber auch Reisen aus familiären Gründen“, erklärt Konsularagentin Barbara Tarullo. Sorgen um kranke und ältere Angehörige seien ebenfalls ein Thema.

Reise nach Italien : „Den Flug storniere ich“

Rocco Artale ist direkt von der Lage in Italien betroffen. Er wollte eigentlich Ende April in die Abruzzen zu seinen Verwandten fliegen. „Den Flug storniere ich“, sagt der Ehrenbürger der Stadt Wolfsburg. „Das ist zu gefährlich.“ Deshalb fällt auch sein Besuch in die Wolfsburger Partnerstadt Pesaro aus, der bei der Reise geplant war.

Jedes Risiko müsse vermieden werden, meint Artale. Deshalb sein Appell: Alle Italiener sollten die Einschränkungen, die die italienische Regierung kürzlich verhängt hat, beachten. „Nur wenn alle diese Regelungen einhalten, ist das Chance groß, dass das Coronavirus sich nicht noch weiter verbreitet“, meint Artale.

Unis und Kindergärten bleiben geschlossen

Die Einschränkungen sind weitreichend: Menschen im gesamten Land dürfen jetzt nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen unterwegs sein – oder wenn es dringend notwendig ist. Schulen, Universitäten und Kindergärten bleiben geschlossen. Öffentliche Versammlungen und Sportveranstaltungen wie Fußballspiele dürfen erst einmal nicht stattfinden. Bars und Restaurants müssen jeden Tag um 18 Uhr schließen.

Rocco Artale beobachtet die Lage in seiner alten Heimat sehr genau. Die Bilder von leeren Städten stimmen ihn optimistisch: „Das zeigt, dass sich die meisten Menschen an die Einschränkungen halten und zu Hause bleiben.“

Kontakte zu Behörden sind noch möglich

Die Italienische Konsularagentur in Wolfsburg unternimmt keine Dienstreisen nach Italien, kann bislang aber normal arbeiten, obwohl das öffentliche Leben in der Heimat fast zum Erliegen gekommen ist. „Die Kontakte zu den Behörden in Italien sind nach wie vor möglich“, erklärt Barbara Tarullo. „Dies wird sich in der unmittelbaren Zukunft vermutlich ändern.“

Aber nicht nur über ihre eigenen Arbeitsbedingungen machen sich die Mitarbeiter der Konsularagentur Gedanken: „Selbstverständlich sind wir alle um unsere Familienangehörigen, unsere Freunde in Italien und in ganz Europa besorgt“, sagt Barbara Tarullo.

Die Konsularagentur in Wolfsburg sei frühzeitig mit dem Thema Coronavirus konfrontiert und vorbereitet worden. „Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bemühen wir uns an unseren hier lebenden italienischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu vermitteln“, sagt Tarullo.

Coronavirus: Das müssen Sie wissen Wie wird das neue Virus übertragen? Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist über Tröpfchen. Die Übertragung kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Infizierten angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten. Der Anteil an asymptomatischen Fällen ist nicht klar, nach Angaben der WHO und Daten aus China spielen diese Fälle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 jedoch keine große Rolle. Wie gefährlich ist eine Infektion mit dem Coronavirus? Bei den bisher hauptsächlich aus China berichteten Fällen verliefen vier von fünf Infektionen mild. Bei einem Teil der Patienten kann das Virus zu einem schwereren Verlauf mit Atemproblemen und zu Lungenentzündung führen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/oder bereits zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten. Wie schütze ich mich vor dem Coronavirus? Die Verhaltensweisen sind mit denen zum Schutz vor Grippeviren identisch: Regelmäßiges und gründliches Händewaschen, richtiges Husten und Niesen sowie Abstand zu Erkrankten halten – das sind die effektivsten Schutzmaßnahmen im Alltag. Auch Händeschütteln sollte unterlassen werden. Gibt es eine Impfung? Es wird an der Entwicklung eines Impfstoffes gearbeitet. Bisher ist aber keine Schutzimpfung verfügbar. Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Von Sylvia Telge