Coronavirus: Wolfsburgs Feuerwehren sagen alle Versammlungen ab

Die Ortsfeuerwehren in Wolfsburg haben angesichts der sich ausbreitenden Coronavirus-Infektionen alle anstehenden Jahreshauptversammlungen abgesagt. „Das habe ich per Dienstanweisung angeordnet, um die Leute einsatzbereit zu halten“, sagte Stadtbrandmeister Helmut von Hausen am Donnerstag.

Davon betroffen sind die Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren Stadtmitte, Almke, Ehmen und Neuhaus sowie deren Fördervereine. Auch die Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes Wolfsburg wird verschoben. Damit sei er auch einer Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes gefolgt, erklärte von Hausen. „Bei Feuerwehren handelt es sich um eine sensible Infrastruktur. Wir können nicht zulassen, dass sich unsere Kameradinnen und Kameraden einer gemeinsamen Gefährdung aussetzen“, sagte der Stadtbrandmeister.

Polizei Wolfsburg sagt Veranstaltungen ab

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hat Fortbildungen und Seminare abgesagt, die in geschlossenen Räumen und mit größerer Teilnehmerzahl stattfinden sollten. „Wir haben beschlossen, uns ganz auf die polizeilichen Kernaufgaben zu konzentrieren, um die Einsatzbereitschaft zu sichern“, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Weitere Maßnahmen seien intern kommuniziert worden, von Hygienehinweisen bis zum Verzicht aufs Händeschütteln. Auf Anweisung des niedersächsischen Innenministeriums dürfen Polizeibeamte nur noch auf Dienstreisen, wenn diese zwingend notwendig sind. Urlaubsreisen in Corona-Risikogebieten sind ihnen untersagt.

Polizei bereitet sich auf Corona-Fälle vor

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt bereitet sich auch auf Corona-Fälle in den eigenen Reihen und die mögliche Quarantäne mehrerer Polizeibeamter vor. „Es gibt natürlich einen Plan, das geht bis hin zur Schließung einzelner Dienststellen. Aber das man muss situativ entscheiden“, sagte Claus. Grundsätzlich sei die Polizeiinspektion mit mehreren Polizeidienststellen in Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt personell gut aufgestellt.

Zukunftstag fällt in ganz Niedersachsen aus

Nach einer Anweisung des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne ( SPD) wird der landesweit geplante Zukunftstag für Jungen und Mädchen am 26. März verschoben. Das gilt auch für Veranstaltungen im Bereich der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. „Die schon bestehenden Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler für den voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindenden Zukunftstag 2020 bleiben bestehen“, erklärte Organisator Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg.

