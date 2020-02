Wolfsburger DRK-Helfer betreut China-Rückkehrer in Berlin

Wolfsburg

Ein Wolfsburger unterstützt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) bei der Betreuung der 20 China-Rückkehrer in Berlin. DRK-Kreisverbandsarzt Dr. Sven Markworth macht sich am Sonntag auf den Weg nach Köpenick, wo sich die 16 Erwachsenen und 4 Kinder voraussichtlich noch bis zum 23. Februar auf dem Gelände der DRK-Kliniken in Quarantäne befinden. Alle Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus sind aber negativ ausgefallen.

„Den Einsatz des Roten Kreuzes in Berlin zu unterstützen, der vorsorglich dazu dient, eine Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verhindern, ist für mich eine Selbstverständlichkeit“, sagte Markworth. Der Wolfsburger macht sich gemeinsam mit 27 weiteren Helferinnen und Helfern des DRK aus Niedersachsen auf den Weg nach Berlin. Alle haben eine sanitätsdienstliche Ausbildung und werden jeweils in zwei Schichten zunächst für die Betreuung der Gäste im Quarantänebereich eingesetzt.

Die Deutschen hatten sich in der schwer vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan aufgehalten

Die niedersächsischen Helfer kommen aus den DRK-Kreisverbänden Aurich, Braunschweig-Salzgitter, Bremervörde, Emden, Lüchow-Dannenberg, Melle, Osterode, Wesermünde und Wolfsburg.

Die China-Rückkehrer hatten sich in der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten. Die Inkubationszeit könnte bei dem Erreger vorläufigen Analysen zufolge in seltenen Fällen bis zu 24 Tage betragen – und damit 10 Tage mehr als bisher angenommen.

